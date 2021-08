Province d’Azilal: 498.038 vaccinés contre le Covid-19

dimanche, 29 août, 2021 à 22:40

Azilal – Le nombre des vaccinés contre le nouveau Coronavirus dans la province d’Azilal a atteint au 28 août courant à 18 heures un total de 498.038 personnes, selon la Délégation provinciale de la Santé d’Azilal.

Dans le détail, 287.982 personnes se sont vues administrer la première dose du vaccin anti-Covid-19 alors que le nombre des personnes ayant reçu la deuxième dose du vaccin s’élève à 210.056, précise la Délégation provinciale de la Santé d’Azilal.

Le nombre total des cas confirmés de covid-19 enregistrés au niveau de la province d’Azilal depuis le déclenchement de la pandémie du nouveau Coronavirus s’élève à 5.042 cas, d’après le décompte hebdomadaire établi par la Délégation provinciale de la Santé d’Azilal.

Le nombre des guéris a atteint 4.527 personnes, ajoute la même source, notant que quelque 42.388 tests de dépistage du nouveau Coronavirus ont été effectués au niveau de la province depuis le début de la pandémie.

La province d’Azilal a enregistré un total de 96 décès dus au Covid-19 depuis le début de la pandémie.

Plus de 368.000 personnes âgées de 17 ans et plus sont concernées par la campagne de vaccination contre le nouveau Coronavirus au niveau de la province d’Azilal.

A cet effet, 75 stations de vaccination fixes ont été aménagées aux niveaux des différentes communes et cercles de la province en plus de 450 points de vaccination mobiles.