Province de Jerada: Lancement de projets de développement et de désenclavement du monde rural

mercredi, 4 avril, 2018 à 19:08

Jerada – La province de Jerada a connu, mercredi, le lancement de plusieurs projets de développement et de désenclavement du monde rural, et ce dans le cadre du Plan de développement régional (PDR).

Ainsi, le gouverneur de la province, Mabrouk Tabet, accompagné du président du Conseil régional de l’Oriental, Abdenbi Bioui, a donné, à la commune rurale de Lamrija, le coup d’envoi des travaux de construction de la route reliant le centre de Lajbabra et Douar Lamsidira relevant de la commune rurale d’Oulad Ghzil, sur une longueur de 11,2 kilomètres pour un coût global estimé à 10,46 millions de dirhams (DH).

Le gouverneur et la délégation l’accompagnant, s’est également informé de plusieurs projets de construction de routes, déjà réalisées ou en cours de réalisation, et dont le financement est assuré par les ministères de l’Intérieur, de l’Economie et des Finances et le Conseil régional de l’Oriental.

Il s’agit notamment de la route reliant Ain Beni-Mathar et Menkoub via Lafritiss (20 km), la route reliant la route provinciale 6021 et Oulad Ziane via Sidi Aissa (18 km) et la route reliant le centre de Lamrija et Belaabas (8 km).

Dans une déclaration à la presse, M. Bioui a précisé que le PDR a affecté une enveloppe de plus de 132 MDH pour la construction de 133 routes visant à désenclaver le monde rural, notant que le conseil de la région de l’Oriental ne ménage aucun effort notamment pour la promotion de l’emploi et du renforcement des infrastructures dans le monde rural.

Il a été procédé, par la même occasion, à la remise d’un premier lot de panneaux solaires avec batteries au profit de 50 nomades relevant de la région avec un investissement d’environ 250.000 dirhams, et ce dans le cadre d’une opération devant bénéficier à plus de 1.100 nomades.

Selon les bénéficiaires qui mènent des activités pastorales et dont le mode de vie est basé sur le déplacement régulier et permanent, ces installations solaires portatives et pratiques vont leur permettre d’avoir accès à l’électricité et partant améliorer à coup sûr leurs conditions de vie.