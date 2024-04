Province d’El Hajeb: 77 projets et opérations de santé réalisés par l’INDH depuis 2005

samedi, 6 avril, 2024 à 10:01

El Hajeb – L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) a réalisé, depuis son lancement en 2005, quelque 77 projets et opérations dans le domaine de la santé dans la province d’El Hajeb.

Selon la division de l’Action sociale relevant de la province d’El Hajeb, ces projets consistent en la création de trois nouveaux centres de santé, la construction de deux centres de dialyse ainsi qu’un centre provincial de rééducation médicale.

Il s’agit également de l’aménagement de l’ensemble des centres médicaux en milieu rural, de la création d’une maison de maternité et la réhabilitation des salles d’accouchement, outre la mise en place de cinq salles pour les mères, l’acquisition de trois unités médicales mobiles et 11 ambulances.

Ces interventions ont aussi porté sur l’achat d’équipements médicaux et l’organisation de caravanes médicales et des campagnes de sensibilisation, ajoute-t-on de même source.

Le comité provincial de l’INDH s’implique continuellement dans l’amélioration des indicateurs de santé maternelle et infantile, étant donné que l’investissement dans le capital humain (la mère et l’enfant) à travers des soins de santé, une bonne nutrition et un environnement approprié à l’apprentissage précoce, permet à l’enfant de s’approprier les mécanismes nécessaires pour relever les défis de demain, de réussir dans divers domaines de la vie scolaire et professionnelle et de contribuer efficacement au développement de la société, souligne-t-on.

Les projets mis en œuvre visent à améliorer les indicateurs liés à la santé maternelle, limiter la mortalité néonatale, faciliter l’accès à l’accouchement dans un milieu sûr et améliorer la qualité des offres de soins fournis aux nouveau-nés.

Ces réalisations ont également pour but d’améliorer les conditions d’accès aux services de santé chez les personnes les plus vulnérables, outre le renforcement de la qualité des services de santé en faveur des populations locales.

Le plan d’action de l’année 2024 sera marqué par la préparation et le lancement du programme de santé communautaire à travers l’équipement des établissements de santé en matériel médical et paramédical, l’amélioration des services des maisons de maternité et la mise en œuvre graduelle des intermédiaires communautaires.

L’INDH adhère de manière pleine et continue dans la promotion des indicateurs de santé maternelle et infantile, conformément aux Hautes Instructions Royales relatives à l’amélioration de la situation des mères et des enfants comme condition du développement du capital humain, rappelle la même source.

Par ailleurs, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la santé (07 avril), la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale à El Hajeb organise, en partenariat avec le Comité provincial de développement humain et en collaboration avec le tissu associatif, un ensemble d’activités de sensibilisation autour de “La santé de la mère et de l’enfant”.