Province d’El Jadida : Lancement la semaine prochaine de l’opération de distribution de l’orge subventionnée (DRA)

mercredi, 2 mars, 2022 à 17:34

El Jadida – Le directeur régional de l’agriculture, M. Abderrahmane Naili, a fait savoir mardi que la Direction entamera la semaine prochaine la distribution de l’orge subventionnée au niveau de la province d’El Jadida, avec un premier quota de 50 000 quintaux.

Lors d’une réunion du Comité technique provincial axée sur les mesures prises pour atténuer les effets du déficit pluviométrique, M. Naili a indiqué que la DRA a entamé la constitution de commissions pour l’élaboration des listes des bénéficiaires en fixant le prix à 200 DH par quintal, notant que cela concerne les centres relais relatifs à Oulad frej, Sidi Ismail, Moulay Abdallah et Azemmour.

Il a également fait savoir que la deuxième tranche porte sur 30 000 quintaux et les transactions qui s’y rapportent seront ouvertes le 16 mars.

En ce qui concerne les aliments fourragers composés subventionnés, M. Naili a précisé que la DRA a consacré à la province 70 000 quintaux qui seront distribués par l’intermédiaire de « Maroc Lait» pour les coopératives clientes, et par le biais des services agricoles pour d’autres coopératives et particuliers, avec un prix allant de 250 à 285 DH le quintal.

S’agissant du programme de création de points d’eau dédiés à l’abreuvement du cheptel, il a expliqué que la DRA se penche sur la détermination des besoins et priorités en matière de forage et d’équipement de certains puits et d’installation de réservoirs d’eau.

Il a noté qu’en ce qui concerne l’irrigation d’appoint pour les arbres fruitiers de moins de 5 ans, en particulier les grenades, les appels d’offre sont en cours de réalisation.

M. Naili a de même souligné que le programme offrira plusieurs opportunités d’emploi à travers la création d’ateliers de main-d’œuvre pour lutter contre le chômage, via notamment l’entretien des canaux d’irrigation, des stations de pompage, des puits et des pistes.

En ce qui concerne le programme d’assurance agricole multirisque, qui concerne 568 hectares relevant de la Direction régionale de l’agriculture et 562 hectares pour l’Office régional d’investissement agricole de Doukkala, M. Naili a mis l’accent sur la nécessité d’accélérer le lancement de l’opération de suivi des dommages par les comités et les experts de MAMDA à partir du 15 mars au lieu du mois de juin dernier, et à l’accélération de l’opération d’indemnisation à partir d’avril prochain.

Pour ce qui est de la santé animale, M. Naili a fait savoir que les services de la DRA oeuvrent pour lutter contre les maladies infectieuses à travers des campagnes de vaccination qui débuteront durant le mois courant avec un rappel pour ce qui est de la fièvre aphteuse bovine en septembre prochain.

Il a souligné que les services de la Direction régionale veillent à imposer un contrôle épidémiologique et à mettre en œuvre les mesures de prévention sanitaire, à travers notamment l’identification des bovins conformément au Système National d’Identification et de traçabilité Animales (SNIT), le contrôle des unités avicoles, des moyens de transport de volailles et d’import et d’export d’animaux vivants.

Cette réunion, qui a également porté sur la protection sociale et l’encouragement à la création d’entreprises pour les jeunes ainsi que la santé animale, a également été l’occasion de présenter un exposé sur la situation actuelle du secteur agricole dans la région et les mesures prises pour atténuer les effets de la sécheresse.

La réunion tenue au siège de la préfecture de province d’El Jadida, s’est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province, Mohamed Amine El Guerrouj, le président du conseil provincial, les chefs des services extérieurs et les directeurs de compagnies d’assurance, de l’ONSSA et de l’ONCA.