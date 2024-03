Province d’Errachidia : Un incendie ravage l’oasis “Ouled Chaker”

mercredi, 20 mars, 2024 à 23:54

Aoufous (Province d’Errachidia) – Un incendie dévastateur a éclaté, mercredi dans l’oasis “Ouled Chaker”, dans la commune d’Aoufous relevant de la province d’Errachidia, apprend-on auprès du Commandement régional de la Protection civile à Drâa-Tafilalet.

“L’incendie, qui s’est déclaré à 10H30 dans l’oasis Ouled Chaker, a ravagé environ 900 palmiers sur une superficie de 11 hectares”, a indiqué Bouâaza Mimouni, commandant régional de la Protection civile à Drâa-Tafilalet.

Dans une déclaration à la MAP, M. Mimouni a fait savoir que l’incendie, qui n’a fait aucune perte en vies humaines, s’est propagé rapidement par les vents forts qui soufflent dans la région.

L’incendie a été totalement maîtrisé à 15H50 grâce à l’intervention des éléments de la Protection civile avec l’appui des autorités locales et des éléments des Forces armées royales, des Forces auxiliaires et de la Gendarmerie royale, a-t-il précisé.

Et d’ajouter que des moyens logistiques et humains importants ont été mobilisés afin de maîtriser les flammes et venir à bout du feu.