Province d’Errachidia: l’ONEE n’intervient pas actuellement dans la gestion du service d’eau potable dans la commune de Sidi Ali (Mise au point)

samedi, 29 juillet, 2023 à 14:00

Rabat – L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable n’intervient pas actuellement dans la gestion du service d’eau potable au niveau des ksours et douars relevant de la commune de Sidi Ali, dans la province d’Errachidia”, indique la direction régionale de l’ONEE-Branche Eau à Drâa-Tafilalet.

Dans une mise au point publiée suite à des articles parus dans certains sites électroniques sur la situation d’approvisionnement en eau potable au niveau de la commune de Sidi Ali, relevant du Caïdat de Tafraoute dans la province d’Errachidia, la direction régionale précise que ladite commune “assure l’approvisionnement en eau potable de certains ksours à partir de points d’eau locaux”.

Suite à la demande de cette commune de céder la gestion de ce service à l’Office afin de permettre à la population de s’approvisionner de manière régulière en eau potable, un accord de partenariat portant sur le financement et la réalisation d’un projet d’alimentation en eau potable de certains douars a été conclu entre l’ONEE, le ministère de l’Intérieur et les communes territoriales de Sidi Ali et Et-Taous, fait savoir la même source.

Dans le cadre de cette convention, l’Office se charge actuellement de la réalisation du projet d’un canal principal destiné à acheminer l’eau potable vers la commune de Sidi Ali sur environ 90 km, à partir des installations de l’ONEE à Et-Taous, le but étant d’alimenter le centre de cette commune, ainsi que certains ksours qui y relèvent.

Ce projet, dont le coût est estimé à 36 millions de Dirhams, porte sur le prolongement du canal d’adduction régional du Tafilalet vers la commune de Sidi Ali, à partir des installations de l’Office situées à Et-Taous, ainsi que sur les travaux de mise en place d’un réseau interne d’approvisionnement des douars d’Ajdaid et d’Ouzina, relevant de la commune d’Et-Taous, ainsi que ceux de Rmila, Ksar Jdid, Ksar Lagdim, Ighaf N’ghir, Akan Toughza, Makmen, Oudika et Ikhf N’oumerdoul (Commune de Sidi Ali).

Ce projet permettra de sécuriser l’approvisionnement en eau potable au niveau de cette zone dans des conditions adéquates, relève l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable.

Ce projet important et structurant est actuellement en cours de réalisation, le taux d’avancement des travaux ayant atteint environ 40%, fait savoir l’Office, soulignant que le lancement de son exploitation est prévu avant l’été 2024, au niveau du centre de Sidi Ali, et vers la fin de la même année, pour les douars avoisinants.

Il “permettra d’améliorer les conditions de vie de la population bénéficiaire et contribuera au développement social et économique de cette région”, conclut le communiqué.