Province d’Errachidia : Présentation et lancement des projets de restauration et de réhabilitation de plusieurs Ksour

mardi, 6 novembre, 2018 à 16:20

Errachidia – Des collectivités territoriales relevant de la province d’Errachidia ont connu, lundi, la présentation et le lancement des projets de restauration et de réhabilitation de plusieurs Ksour et ce, à l’occasion de la célébration du 43ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte.