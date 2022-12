Province d’Errachidia: Quatre ouvriers tués et un cinquième grièvement blessé dans un chantier minier artisanal (Autorités locales)

vendredi, 23 décembre, 2022 à 17:15

Errachidia – Quatre ouvriers ont péri et un cinquième a été grièvement blessé suite à leur chute au fond d’un gouffre de 40 mètres de profondeur, dans un chantier minier artisanal autorisé dans la commune de Taous, apprend-on auprès des autorités locales de la province d’Errachidia.

Aussitôt alertés, les autorités locales et les éléments de la Gendarmerie Royale et de la Protection Civile se sont rendus sur les lieux pour mener les opérations d’intervention et de secours, relève la même source, précisant que l’ouvrier blessé a été transporté à l’hôpital régional d’Errachidia pour recevoir les soins nécessaires.

Une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cet accident, conclut-on.