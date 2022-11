Province d’Errachidia/INDH : inauguration de deux structures sociales et remise de bus scolaires et d’ambulances

dimanche, 6 novembre, 2022 à 21:12

Errachidia – Un Complexe socioéducatif pour enfants à besoins spécifiques et un Espace pour la mère et l’enfant ont été inaugurés, dimanche, respectivement dans les communes de Tinejdad et de Moulay Ali Chérif (Province d’Errachidia), à l’occasion de la célébration du 47è anniversaire de la glorieuse Marche Verte.

L’inauguration de ces deux nouvelles structures sociales, réalisées par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), a été faite en présence du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d’Errachidia, Bouchaab Yahdih, du président du Conseil de la région, Hro Abrou, du président du Conseil provincial d’Errachidia, Habib Aboulhassan, d’élus et de responsables civils et militaires.

Le Complexe socioéducatif pour enfants à besoins spécifiques a été construit sur une superficie de 600 m2, dans le cadre d’un partenariat avec l’Entraide Nationale, grâce à une enveloppe budgétaire de 3,2 millions de Dh, financée par l’INDH.

Cette structure socioéducative, dont la réalisation intervient dans le cadre de la mise en œuvre du programme de l’INDH “Accompagnement des personnes en situation de précarité”, a pour objectif d’assurer l’intégration de cette catégorie à travers l’éducation spécialisée et la rééducation médicale.

S’étalant sur une superficie de 600 m2, ce centre comprend notamment une salle de réunion, six salles d’éducation spécialisée, une salle d’orthophonie et de santé mentale, une salle d’éducation physique, une salle d’activités manuelles, une salle polyvalente et un réfectoire.

L’Espace pour la mère et l’enfant, inauguré dans la commune de Moulay Ali Chérif, a été réalisé grâce à un budget de 2,3 millions Dh, dans le cadre d’un partenariat entre l’INDH, l’Entraide Nationale et cette commune.

Ciblant les enfants en âge de scolarité, les filles et les femmes non scolarisées, ainsi que les femmes en situation difficile et victimes de violence, cette structure sociale offrira aux bénéficiaires des services dans les domaines de formation artisanale, d’insertion socio-économique, du préscolaire, de lutte contre l’analphabétisme, d’accueil, d’écoute et de sensibilisation.

S’étalant sur une superficie de 600 m2, cette nouvelle structure sociale compte notamment avec une salle polyvalence, deux salles pour l’enseignement préscolaire, une salle d’activités, trois ateliers et une salle d’écoute et d’orientation.

Dans le cadre même contexte, il a été procédé à la remise au profit des communes de Melaab, Fezna et Aoufous de trois bus de transport scolaire, acquis par l’INDH (964.758 Dh) dans le cadre de son programme “Rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base en milieu rural”.

Cette initiative permettra de renforcer la flotte du transport scolaire au niveau de la province d’Errachidia, soutenir la scolarisation et lutter contre la déperdition scolaire.

De même, six ambulances, acquises par l’INDH (2.832.000 Dh), ont été remises au profit des communes d’Essifa, Amellagou, Moulay Ali Chérif, Sidi Ali, Seflate et Melaab, dans l’objectif de faciliter l’accès de la population cible aux services de santé et soutenir la santé de la mère et de l’enfant.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le chef de la division des affaires sociales (DAS) à la wilaya de la région de Drâa-Tafilalet, Tarik Ali Azougagh, a indiqué que le bilan de la Phase III de l’INDH (2019-2023) au niveau de la province d’Errachidia a porté, jusqu’à présent, sur la réalisation d’un total de 127 projets d’un coût global de plus de 240 millions de Dh, avec une contribution de l’Initiative de 238 millions de Dh.

Il a fait savoir, dans une déclaration à la MAP, que le nombre de bus scolaire acquis par l’INDH au niveau de la province s’élève à 92 véhicules, d’un cout de plus de 22 millions de Dh, ajoutant que 23 ambulances ont été acuises avec une enveloppe de 18 millions de Dh.