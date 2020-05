Province d’Essaouira : 156 cas exclus après des tests négatifs au Covid-19

lundi, 11 mai, 2020 à 14:06

Essaouira – Le nombre de cas exclus après des résultats négatifs des analyses effectuées au laboratoire pour détecter une éventuelle contamination au nouveau coronavirus (Covid-19) au niveau de la province d’Essaouira s’élève à 156 jusqu’à lundi à 10H00.

Un nouveau bilan de la Direction Provinciale de la Santé (DPS) fait ressortir que les cas exclus sont répartis entre la ville d’Essaouira (129) et les communes d’Ounagha (11) et de Sidi Abdeljalil (10) ainsi que celles de Sidi Ishaq, Sidi M’Hamed Ou Marzouq, Mzilate, Meskala, Aglif et de Tamanar avec un seul cas chacune.

Et la même source de préciser que 35 autres cas sont en attente des résultats des analyses au laboratoire.

Par ailleurs, trois patients atteints du Covid-19 sont sous traitement au niveau de la province d’Essaouira, indique la DPS, ajoutant que le nombre total des cas signalés depuis le déclenchement de la pandémie s’établit à 05 contaminations.

Ces cinq cas sont répartis entre la ville d’Essaouira (4, dont une guérison, un décès et deux sous traitement) et la commune d’Ounagha (1 seul cas sous traitement), relève la Direction Provinciale de la Santé.