Province d’Essaouira : Plus de 3,184 MDH pour des projets d’approvisionnement en eau potable

jeudi, 9 juillet, 2020 à 23:57

Essaouira – Le Conseil provincial d’Essaouira vient d’annoncer avoir alloué une enveloppe budgétaire de plus de 3,184 millions de DH (MDH) au titre de l’exercice 2020 à la réalisation de plusieurs projets d’approvisionnement en eau potable au profit des populations de nombreux douars et communes relevant de la province.

Ainsi, un montant estimé à plus de 244.016 DH a été engagé par l’instance élue pour la construction d’un château d’eau et le creusement d’un puits au Douar Laarab à la commune d’Essaouira, alors qu’une enveloppe budgétaire de 300.000 DH est consacrée à la construction d’un château d’eau et au raccordement au réseau d’eau potable du Douar Lekediya à la commune de Tafetachet.