Province d’Essaouira : 427 familles bénéficiaires d’aides alimentaires dans la commune d’Aguerd

vendredi, 15 mai, 2020 à 19:49

Commune d’Aguerd (Province d’Essaouira)- Quelque 427 ménages vivant en situation de précarité dans la commune d’Aguerd relevant de la province d’Essaouira, ont bénéficié, jeudi, d’une opération de distribution d’aides alimentaires dans le cadre de l’élan de solidarité pour venir en aide aux populations vulnérables, notamment en milieu rural, fortement impactées par les effets socio-économiques de la propagation de la pandémie du Covid-19.

Ainsi, les autorités locales et la commune d’Aguerd ont mobilisé plusieurs véhicules et des agents de la Promotion nationale afin d’acheminer ces aides aux habitants des douars relevant de cette collectivité territoriale.

Cette opération, supervisée par les autorités locales et les éléments de la Gendarmerie Royale et des Forces Auxiliaires, s’est déroulée dans de bonnes conditions à la faveur de la fédération des efforts des différents intervenants, surtout que les paniers des denrées alimentaires ont été livrés à domicile aux familles bénéficiaires.

A cette occasion le président du conseil communal d’Aguerd, El Mostafa Blinka a indiqué que cette action de solidarité a ciblé les familles démunies à revenus limités dans les douars de la commune et ce, dans le respect strict des mesures et dispositifs mis en place dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire afin d’éviter la propagation de la pandémie du Covid-19.

M. Blinka a également tenu à saluer les efforts inlassables déployés par les autorités provinciales et locales, la Gendarmerie Royale et les Forces Auxiliaires, ainsi que par l’ensemble des fonctionnaires de la Commune pour la lutte contre la pandémie.

Il a relevé que ces aides ont été distribuées, à pied d’égalité, aux douars de la commune en fonction du nombre des habitants de chaque douar, sous la supervision directe des autorités locales, afin de leur éviter le déplacement au siège de la commune.

Cette action louable a suscité un écho très favorable dans les rangs des bénéficiaires et de l’ensemble des habitants de la commune, qui ont tenu à exprimer leur profonde gratitude et leurs remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, aux autorités provinciales et à la Commune, pour cette initiative humanitaire envers les familles nécessiteuses, surtout en cette conjoncture difficile induite par le Covid-19.

En marge de cette opération solidaire, la Commune a procédé à la distribution de masques de protection au profit des bénéficiaires, tout en saisissant cette occasion pour sensibiliser et conscientiser les populations quant à l’impératif de se conformer scrupuleusement aux mesures de confinement et aux consignes du ministère de la Santé pour se prémunir contre cette pandémie.