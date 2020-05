Province d’Essaouira : Appel à proposition de projets dans le domaine de l’éducation non formelle

vendredi, 29 mai, 2020 à 19:19

Essaouira – La Direction provinciale de l’Education nationale d’Essaouira a annoncé, vendredi, avoir lancé un appel à proposition de projets en matière d’éducation non formelle au titre de l’année scolaire 2020-2021, au profit des associations de la société civile actives dans ce domaine.

Un dossier relatif à l’appel à manifestation de projets dans le domaine de l’éducation non formelle a été, ainsi, mis à la disposition des associations concernées, a indiqué la Direction provinciale dans un communiqué.

Elle a, dans ce sens, appelé les associations désirant participer à retirer le dossier de demande de subvention auprès du service d’encadrement des établissements scolaires et d’orientation relevant de la Direction provinciale.

Ledit dossier comprend le dossier juridique de l’association (statut, reçu de dépôt légal, liste des membres du bureau de l’association, procès-verbal de la dernière assemblée générale et les derniers rapports moral et financier) en trois copies, dont une légalisée, ainsi que des fiches techniques sur l’association, le projet proposé et les partenariats conclus dans le domaine de l’éducation non formelle, outre une liste des projets réalisés par l’association.

La Direction provinciale de l’Education nationale d’Essaouira a fait savoir que le bureau de promotion de l’éducation non formelle procédera à la réception des dossiers de demande de subvention (en trois exemplaires) du 1er jusqu’au 23 juin à 16H30.

Et de préciser que tout dossier incomplet ou reçu après la date susmentionnée sera rejeté.

L’annonce de cet appel à proposition de projets s’inscrit dans le cadre du partenariat conclu par la Direction provinciale de l’Education nationale d’Essaouira avec les associations opérant dans le domaine de l’éducation non formelle, a rappelé la même source.