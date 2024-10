Province d’Essaouira: Célébration de la Journée internationale de la femme rurale

jeudi, 17 octobre, 2024 à 15:16

Commune d’Agerd (Province d’Essaouira) – La préfecture de la province d’Essaouira a organisé, mardi dans la commune rurale d’Agerd, située à 22km de la Cité des Alizés, une cérémonie en célébration de la Journée internationale de la femme rurale.

Placé sous le thème “La femme rurale, pilier du développement durable”, cet événement, marqué par la présence du gouverneur de la province, Adil El Maliki, d’élus locaux, de chefs des services extérieurs, de représentants des autorités locales et d’acteurs de la société civile, a été l’occasion pour rendre hommage aux femmes rurales qui, grâce au soutien de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), se sont engagées dans des projets ayant considérablement amélioré leur qualité de vie et celle de leurs familles.

Ainsi, le gouverneur et la délégation l’accompagnant ont visité le Centre socioprofessionnel d’Agerd, où il s’est enquis des activités et des projets en cours au sein de cet établissement, qui joue un rôle clé dans la formation et l’accompagnement des jeunes et des femmes de la commune en leur proposant une variété de programmes de formation dans des domaines tels que la broderie, l’artisanat, la coiffure et l’agriculture, entre autres.

Cette visite a également permis de présenter une exposition de produits confectionnés par les lauréates dudit Centre, mettant en lumière leur créativité et leur expertise.

À cette occasion, les visiteurs ont pu apprécier une diversité de produits artisanaux, allant de la broderie délicate aux innovations en agriculture durable, témoignant ainsi de l’impact positif des formations dispensées par le Centre sur le développement des compétences des femmes et des jeunes de cette partie du territoire national.

Dans une déclaration à la MAP, la cheffe de service “Amélioration des revenus et inclusion économique des jeunes” à la Division de l’Action Sociale (DAS) de la préfecture de la province d’Essaouira, Nassima El Wardi, a indiqué que cette initiative vise à mettre en exergue les compétences et le savoir-faire des femmes rurales dans l’agriculture et l’artisanat, tout en leur fournissant les ressources et les formations nécessaires pour améliorer leurs conditions de vie.

Par ailleurs, cette cérémonie a été ponctuée par des hommages appuyés à plusieurs femmes rurales de la province, en reconnaissance de leur dévouement et de leur engagement en faveur de la réussite de projets visant à améliorer les conditions de vie au sein de leurs communes.