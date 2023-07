Province d’Essaouira : Dar Al Omouma à Aït Daoud, une illustration des efforts consentis pour la promotion de la santé de la mère et l’enfant

mercredi, 26 juillet, 2023 à 20:10

Aït Daoud (province d’Essaouira) – “Dar Al Oumouma” (Maison de la Maternité) dans la commune rurale d’Aït Daoud (Province d’Essaouira) traduit les efforts consentis dans le cadre de la phase III de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) en faveur de la promotion de la santé de la mère et l’enfant.

Cette structure à vocation médico-sociale, qui a fait l’objet d’une visite, mercredi, du gouverneur de la province, Adil El Maliki, à l’occasion de la célébration du 24è anniversaire de la glorieuse Fête du Trône, a été réalisée dans le cadre du 4è programme de l’INDH “Impulsion du capital humain des générations montantes”, notamment son volet inhérent au renforcement du dispositif de santé maternelle et infantile.

A cette occasion, des explications ont été présentées au gouverneur, qui était accompagné des chefs des services extérieurs, des élus et des autorités, sur ce projet réalisé pour un coût global estimé à 1.602.500 DH, dont 922.500 DH consacrés à la construction et 500.000 DH à l’équipement.

Des cadres de la Division de l’Action Sociale (DAS) ont également fait la lumière sur la contribution et le soutien apporté par l’INDH au secteur de la santé au niveau de la province d’Essaouira, avec des investissements de l’ordre de 32 millions de DH (37 projets, 135.400 bénéficiaires), destinés au renforcement de la santé de la mère et de l’enfant.

Par ailleurs, il a été procédé à la remise des clés de quatre ambulances acquises dans le cadre de ce programme 4 de la phase III de l’INDH au profit de Dour Al Omouma dans les communes rurales d’Aït Daoud, Tafetachte, Talmest et Smimou.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la DAS à la préfecture d’Essaouira, Abdessamad Khairi, a fait savoir que cet établissement médico-social de nouvelle génération a ouvert ses portes en octobre 2022, précisant que cette importante unité a accueilli 79 femmes jusqu’à présent en leur garantissant des services de proximité et de qualité.

Pour sa part, le délégué provincial de la santé et de la protection sociale, Zakaria Aït Lahcen, a expliqué que cette structure vise à encourager l’accouchement dans des conditions sûres et optimales, sous un contrôle médical minutieux, relevant une hausse tangible des nouveau-nés depuis la réalisation de cet établissement.

Il s’agit ainsi d’un indicateur positif à même d’être consolidé davantage grâce aussi au dispositif des femmes relais communautaires, qui sera mis en place à Aït Daoud, a-t-il indiqué, soulignant que la remise des ambulances à ces établissements vient conforter la mission de ces Dour Al Omouma et à faciliter l’accès des femmes enceintes en situation difficile au Centre Hospitalier Provincial (CHP) Sidi Mohamed Ben Abdellah.

De son côté, le président de la commune d’Aït Daoud, Mohamed Arkha, a mis en relief l’importance de cette structure médico-sociale et son rôle dans la préservation de la vie des femmes enceintes et des nouveau-nés, et la réduction de la mortalité maternelle et néo-natale en milieu rural.

Il a précisé que l’ensemble des communes relevant du cercle d’Aït Daoud bénéficient des services fournis par cette structure, mettant en avant la contribution incommensurable de l’INDH au renforcement de l’offre et la qualité de soins et, partant, à l’amélioration des indicateurs sociaux dans cette partie du territoire national.

Quant au président de l’association “Al Yosr”, chargée de la gestion de cette structure, Saïd Rami, il a insisté sur le rôle important de cet établissement dans l’accueil des femmes enceintes en leur assurant le suivi minutieux de leur grossesse et des prestations médicales et sociales de qualité avant et après accouchement.