Province d’Essaouira : Distribution de 60.000 quintaux d’orge subventionnée au profit des éleveurs

vendredi, 3 avril, 2020 à 15:29

Essaouira – L’opération de distribution de 60.000 quintaux d’orge subventionnée au profit des éleveurs au niveau de la province d’Essaouira a été lancée jeudi et ce, dans le cadre du programme national d’appui à l’alimentation du cheptel.

Dans un communiqué, la Direction provinciale de l’Agriculture (DPA) indique qu’une première dotation d’orge subventionnée de 60.000 quintaux a été réservée à la province d’Essaouira, précisant que la distribution se fait au niveau de deux centres de relais, à savoir El Hanchane et Smimou, qui ont été dotés chacun de 30.000 quintaux pour un prix fixe de 2 DH/kg.

En cette conjoncture exceptionnelle et en application des directives et des mesures préventives contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), l’opération de distribution se déroule dans des conditions conformes de respect des mesures de protection sanitaire tant au niveau du transport que de la remise des bons d’enlèvement et de livraison aux éleveurs.

Pour le suivi et la traçabilité de la distribution, un système d’information a été ainsi mis en place, mobilisant des commissions centrales et locales des services du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts et des autorités locales, fait savoir la DPA.

La distribution se déroule dans de bonnes conditions et en parfaite coordination avec les autorités locales pour accompagner et superviser cette opération et répondre, ainsi, aux besoins et doléances des bénéficiaires dans le respect des mesures d’hygiène et de protection sanitaire individuelles et collectives, affirme la même source.

Suite aux conditions défavorables ayant sévi au cours de la campagne agricole actuelle marquée par un déficit pluviométrique très important, affectant non seulement les cultures d’automne mais, réduisant aussi l’apport des parcours de jachère et des cultures fourragères pour couvrir les besoins alimentaires du Cheptel, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts a mis en place, pour combler ce déficit et soutenir les agriculteurs-éleveurs dans cette conjoncture difficile, un Programme national de sauvegarde ciblé qui consiste en la distribution de 2,5 millions de quintaux d’orge subventionné pour le prochain trimestre au profit des éleveurs des zones affectées par le déficit des pluies.

Ce Programme national d’appui à l’alimentation du cheptel vise à assurer la sauvegarde du cheptel et à appuyer les éleveurs pour surmonter l’impact du déficit pluviométrique enregistré pendant la campagne actuelle, ainsi qu’à garantir la stabilité des prix des aliments du bétail sur le marché en augmentant l’offre au niveau national.

Il intervient après un suivi continu de la campagne agricole depuis le mois de décembre, à travers la mise en place de cellules dédiées aux niveaux central et régional, rappelle-t-on.