Province d’Essaouira : L’opération de distribution de l’aide financière octroyée aux Ramedistes se poursuit en milieu rural

mercredi, 29 avril, 2020 à 18:10

Essaouira – Des unités mobiles d’”Al Amana Microfinance” continuent de servir l’aide financière, octroyée par le Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Covid-19, aux familles bénéficiaires du Régime d’assistance médicale (RAMED) en milieu rural, au niveau des différentes collectivités territoriales relevant de la province d’Essaouira.

Cette action s’inscrit dans le cadre des mesures prises par les pouvoirs publics en vue d’atténuer les incidences socio-économiques de la pandémie sur les ménages opérant dans le secteur informel, qui ont été directement impactés par cette crise sanitaire.

L’opération se déroule dans les meilleures conditions et le respect scrupuleux des mesures sanitaires décrétées par les autorités compétentes dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, grâce à la mobilisation exemplaire, à l’esprit de volontariat et au sens élevé de responsabilité dont ont fait montre les autorités locales et les collectivités territoriales.

Dans le cadre de cet élan de solidarité envers les familles démunies et les personnes issues des milieux urbain et rural, impactées directement par les effets socio-économiques de la crise induite par le Covid-19, les agences bancaires et de transfert d’argent poursuivent, de leur côté, la distribution de cette aide financière octroyée par ledit Fonds, créé sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Sur le plan organisationnel, cette opération s’effectue dans le cadre du respect strict des mesures sanitaires recommandées par les autorités publiques pour circonscrire la propagation de la pandémie, à la faveur de la prise de conscience dont ont fait montre les bénéficiaires pour se prémunir contre le risque d’infection et ce, en veillant à prendre les précautions nécessaires, notamment en termes de respect de la distance de sécurité et du port des masques de protection.

A cette occasion, des bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour cette initiative humanitaire et de solidarité, tout en saluant la forte mobilisation des autorités provinciales et locales pour soutenir et assurer la sécurité sanitaire de la population.

Le Comité de Veille Economique (CVE), réuni le 23 mars dernier, s’était focalisé sur les mesures d’accompagnement en faveur du secteur informel directement impacté par le confinement obligatoire. De par la complexité et l’ampleur de la problématique, il a été décidé de la traiter en deux phases.

Dans la première, les ménages bénéficiaires du RAMED opérant dans l’informel et qui n’ont plus de revenus du fait du confinement obligatoire, peuvent bénéficier d’une aide de subsistance, servie par le Fonds spécial pour la gestion du Covid-19, créé sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI.

Cette aide est répartie sur les ménages de deux personnes ou moins (800 dirhams), les ménages formés de trois à quatre personnes (1.000 dirhams) et les ménages de plus de quatre personnes (1.200 dirhams).