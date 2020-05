La province d’Essaouira de nouveau indemne de tout cas confirmé du Covid-19

mercredi, 20 mai, 2020 à 17:34

Essaouira – La province d’Essaouira est devenue de nouveau indemne de tout cas confirmé du Covid-19, après la déclaration de la rémission des deux cas qui étaient sous traitement.

Selon un nouveau bilan de la Direction provinciale de la Santé (DPS), ces deux nouvelles rémissions du nouveau coronavirus portent à 04 le nombre total des personnes déclarées définitivement guéries dans la province.

Et la même source de rappeler que le nombre total des infections enregistrées dans la province depuis le déclenchement de la pandémie s’établit à 05 cas, répartis entre la ville d’Essaouira (4, dont 3 guérisons et un décès) et la commune d’Ounagha (1 seule rémission).

Par ailleurs, un total de 218 nouveaux cas ont été exclus après des résultats négatifs des analyses effectuées au laboratoire pour détecter une éventuelle contamination au Covid-19 au niveau de la province d’Essaouira, portant ainsi à 758 le nombre des cas négatifs signalés dans la province.

Et la DPS de relever que 146 autres cas sont en attente des résultats des analyses au laboratoire.