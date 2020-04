Province d’Essaouira : Le tissu associatif à Aguerd au chevet de la population démunie impactée par les effets du Covid-19

jeudi, 30 avril, 2020 à 17:10

Commune d’Aguerd (Province d’Essaouira) – Le tissu associatif dans les collectivités territoriales relevant de la province d’Essaouira s’est engagé dans une campagne de solidarité en vue de venir en aide aux populations vulnérables et démunies, notamment en milieu rural, fortement impactées par les effets socio-économiques de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ainsi, dans la commune rurale d’Aguerd, l’association Tifaouine Ntoudert pour la promotion de la Femme Aguerdie a procédé, en coopération avec la collectivité territoriale et le concours de bienfaiteurs, à la distribution de 75 paniers alimentaires au profit des habitants des douars d’Aït Ali, de Dhar, de Jmalat et d’El Bour, en attendant la poursuite de cette opération d’aide, qui cible 240 bénéficiaires, pour toucher d’autres douars.

Cette action, qui s’inscrit dans le cadre de la consolidation des différentes initiatives humanitaires pour la promotion de la culture de solidarité et la réalisation d’un développement humain durable, a bénéficié aux veuves, aux femmes divorcées et aux personnes à besoins spécifiques ainsi qu’aux ménages démunis au niveau du territoire de la Commune.

Elle a été supervisée par les autorités locales et les éléments de la Gendarmerie Royale et des Forces Auxiliaires.

A cette occasion, le président du conseil communal d’Aguerd, El Mostafa Blinka, a salué les efforts déployés par les autorités provinciales et locales, la Gendarmerie Royale et les Forces Auxiliaires, ainsi que par l’ensemble des fonctionnaires de la Commune pour la lutte contre la pandémie, tout en louant l’action menée par les acteurs de la société civile, les bienfaiteurs et les bénévoles.

Cette initiative, qui a suscité un écho très favorable dans les rangs des bénéficiaires, reflète l’esprit d’entraide qui anime l’ensemble des composantes de la société marocaine et vient consacrer la culture de solidarité portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI conformément aux nobles valeurs et préceptes de l’Islam.

L’opération de distribution de ces aides alimentaires s’est déroulée dans le strict respect des mesures sanitaires recommandées par le ministère de la santé, dont la distanciation sociale et le port obligatoire des masques de protection.