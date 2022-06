La province d’Ifrane dément les accusations fallacieuses colportées par un individu contre les autorités locales suite à la fermeture d’un local qu’il exploitait (Mise au point)

jeudi, 16 juin, 2022 à 20:19

Ifrane – La province d’Ifrane a démenti, jeudi dans une mise au point, les accusations fallacieuses colportées par un individu, dans une vidéo, contre les autorités locales suite à la fermeture d’un local qu’il exploitait.

Cette mise au point intervient suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo “comportant des déclarations truffées de contrevérités, à travers lesquelles un individu accuse les autorités locales de la province d’Ifrane de la fermeture d’un local qu’il exploitait, d’abus et de favoritisme, entre autres allégations et contrevérités sans fondements”.

“Etant donné que les faits liés à cette affaire font actuellement l’objet de procédures devant la justice, il importe de se limiter, actuellement, aux explications qui suivent, dans le but d’éclairer l’opinion publique à cet égard et de démentir les contrevérités véhiculées par l’individu dans ladite vidéo”, a fait savoir la même source.

Et d’expliquer que l’intéressé, qui parle dans cette vidéo, a été arrêté en mars dernier au niveau d’un barrage judiciaire, en possession de denrées alimentaires et de viandes d’origine douteuse, et en l’absence des conditions d’hygiène requises pour le transport de ces produits.

“En conséquence, et sur la base des instructions du ministère public, la commission provinciale mixte compétente a été convoquée pour inspecter le magasin où devraient être acheminés ces produits périmés”, a souligné la même source, ajoutant qu'”il a été procédé au contrôle d’un local destiné à la préparation et au stockage des denrées alimentaires sis dans la ville d’Azrou, ayant fait l’objet d’une série de manquements, dont l’absence de la licence d’exploitation délivrée par les services communaux concernés et le non-respect des normes sanitaires, techniques, d’hygiène et de sécurité nécessaires à l’exercice de ce type d’activités, ainsi que d’autres infractions liées à l’embauche des employés sans déclaration et sans documents sanitaires nécessaires à cet égard”.

“Etant donné que les denrées saisies, soit dans le véhicule utilisé par l’intéressé soit à l’intérieur du magasin concerné, constituent un danger pour la santé des citoyens, il a été procédé, sous la supervision du Parquet compétent, à la destruction de ces produits conformément aux procédures et méthodes en vigueur”, a précisé la mise au point.

“De surcroît, et sur la base des instructions du ministère public, des procédures ont également été activées pour mener une inspection dans le local que l’intéressé exploite dans la ville d’Ifrane, où une série de manquements ont été constatés, notamment le non-respect des normes sanitaires, techniques, d’hygiène et de sécurité, outre le fait de faire travailler des employés sans les déclarer et sans documents sanitaires. Des produits alimentaires, dont la date de préemption a expiré, ont été également saisis et détruits”, selon la même source.

“Vu que les infractions constatées à l’encontre de l’intéressé représentent une menace grave à la santé des citoyens, une intervention des autorités communales à Azrou et à Ifrane a été ainsi demandée pour prendre des mesures préventives portant sur la fermeture des deux locaux dans l’attente d’une décision des autorités judiciaires”, a affirmé la même source.

Au vu de ce qui précède, a relevé la mise au point, les déclarations de l’intéressé, qui fait actuellement l’objet d’une poursuite judiciaire sur la base d’une décision du Parquet, ne sont que de vaines allégations et n’ont aucun rapport avec la réalité.

Et de conclure que toutes les mesures prises par les différents services concernés sont intervenues conformément aux dispositions et aux procédures prévues par la loi, sans dépassement, abus ou favoritisme.