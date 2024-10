Province d’Ouezzane: Célébration de la contribution de la femme rurale au développement local

vendredi, 18 octobre, 2024 à 12:12

Ouezzane – La province d’Ouezzane a organisé, jeudi, une rencontre de communication sous le thème “L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), un pilier essentiel pour garantir l’autonomisation de la femme rurale dans la province”, et ce en célébration de la Journée internationale des femmes rurales (15 octobre).

Cette rencontre, présidée par le Secrétaire général de la Province d’Ouezzane, Hajj Abidine, en présence du président du Conseil provincial d’Ouezzane, d’agents d’autorité locaux, des chefs des services extérieurs et de représentants du tissu associatif, a été l’occasion de passer en revue les efforts déployés dans le cadre de l’INDH, afin de renforcer la contribution des femmes à la dynamique de développement local.

S’exprimant à cette occasion, M. Abidine a indiqué que cette journée revêt une symbolique particulière pour la femme rurale, mettant en avant, dans ce sens, les réalisations de l’INDH en faveur des femmes rurales, en vue d’améliorer leurs conditions socio-économiques, et de contribuer ainsi à leur participation effective au développement durable de la province.

“Conformément à la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, l’INDH adopte une philosophie selon laquelle investir dans la femme revient à investir dans l’avenir du pays tout entier”, a-t-il noté, soulignant l’importance d’autonomiser les femmes rurales et de leur fournir les moyens nécessaires pour réaliser leur plein potentiel.

Il a, par ailleurs, mis en avant l’ensemble des interventions de l’INDH dans le cadre de ses quatre programmes, notamment les résultats obtenus en matière d’autonomisation économique des femmes rurales à travers le soutien aux petits et moyens projets générateurs de revenus dans les domaines agricole et artisanal, l’appui à la création de coopératives de femmes, le renforcement et l’amélioration des services de santé, notamment la santé maternelle et infantile, ainsi que la lutte contre la pauvreté et la précarité, à travers de programmes dédiés au soutien et à l’amélioration des conditions des femmes rurales, notamment celles dans les zones reculées.

Le responsable a, en outre, évoqué l’encouragement de la scolarisation et la lutte contre le décrochage scolaire, notamment parmi les filles, en leur assurant le transport scolaire et en soutenant le rôle des Dar Talib et Dar Taliba de la province, en plus d’améliorer les conditions d’apprentissage, à travers des programmes de soutien scolaire.

Pour sa part, le chef de la division de l’action sociale (DAS) de la province d’Ouezzane, Abdelghani Chraa, a fait savoir que cette rencontre permet de mettre en lumière le rôle économique des femmes rurales, notamment dans le cadre des troisième et quatrième programmes de l’INDH, ainsi que l’intérêt porté à l’éducation et la scolarisation des filles rurales.

Par ailleurs, plusieurs bénéficiaires de structures dédiées aux femmes rurales ont mis l’accent sur le grand impact des projets de l’INDH sur les femmes des communes rurales de la province d’Ouezzane, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation, en plus de l’entrepreneuriat féminin, ainsi que l’accompagnement des porteuses de projets et des coopératives de production et d’artisanat.

A cette occasion, des certificats ont été remis à nombre de bénéficiaires des programmes de l’INDH dans les communes rurales, notamment les bénéficiaires des maisons de materinité, des Dar taliba et de coopératives de femmes.

En outre, des exposés ont été présentés par les représentants de la Direction provinciale de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, de la Délégation provinciale de l’Entraide nationale, de la Délégation provinciale de la Santé et de la protection sociale, de l’association El Azib pour le développement durable qui gère la maison de maternité “Teroual”, et de l’association Tanger-Initiative.