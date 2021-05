Province de Driouch: deux secousses telluriques de 4,3 et 4,4

dimanche, 23 mai, 2021 à 8:02

Rabat – Deux secousses telluriques de magnitude 4,3 et 4,4 degrés sur l’échelle de Richter ont été enregistrées, dimanche dans la province de Driouch, a indiqué l’Institut national de géophysique (ING).

Les secousses, dont l’épicentre est situé au large de la province de Driouch, se sont produites respectivement à 07h18min39sec et 07h42min39sec (GMT+1), a précisé le Réseau national de surveillance et d’alerte sismique de l’ING dans un bulletin d’alerte sismique.

Survenue à une profondeur de 12 km, la première secousse s’est produite à une latitude de 35.585°N et une longitude de 3.584°W, a souligné la même source, ajoutant que la seconde, survenue à une profondeur de 23 Km, s’est produite à une latitude de 35.553°N et et une longitude de 3.561°W.