Province de Jerada: Inauguration et lancement de plusieurs projets de développement à l’occasion de la Fête du Trône

jeudi, 27 juillet, 2023 à 20:35

Jerada – Plusieurs projets de développement ont été inaugurés et lancés, jeudi dans la province de Jerada, à l’occasion de la célébration du 24ème anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Ainsi, dans la commune de Laaouinate, le gouverneur de la province de Jerada, Mabrouk Tabet, a donné le coup d’envoi de la deuxième tranche des travaux de construction de la route non classée reliant zone d’activités économiques de Jerada et la route provinciale n°6048 au PK 48+000 via douar Akaya sur 4,30 Km.

D’un coût global de plus de 5,27 millions de dirhams (MDH), ce projet, dont les travaux de construction s’étaleront sur 12 mois, a pour objectif d’améliorer et faciliter l’accès aux services publics, ainsi que la commercialisation des produits agricoles locaux, outre le renforcement du réseau routier de la province.

Au niveau de la même commune, M.Tabet a procédé au lancement des travaux du projet d’électrification de 14 kanouns (foyers) au douar Mghalif Lmharech, ainsi que d’un kiosque installé dans une aire de repos à la commune de Laaouinate, et ce d’un investissement de 1,10 MDH financé par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), dans le cadre de son programme ‘Réduction des disparités territoriales et sociales”.

Le gouverneur, accompagné des chefs des services extérieurs, des élus locaux et des acteurs de la société civile, s’est ensuite rendu à la commune de Labkhata, où il a procédé à l’inauguration d’un centre de santé rural (niveau 1) ayant nécessité une enveloppe budgétaire de près d’un million de dirhams (MDH). Cette nouvelle structure s’assigne pour objectifs de renforcer les infrastructures sanitaires de proximité et d’améliorer l’accès aux soins des habitants locaux.

M.Tabet a également inauguré, à la commune de Ain Beni Mathar, un Centre dédié aux personnes à besoins spécifiques, et dont la réalisation a nécessité un montant de l’ordre de 2,2 MDH.

Ce Centre comprend une salle de médiatique, deux salles de classe, deux ateliers, salle polyvalente, salle kinésithérapie, bureau, salle d’accueil, hall, kitchenette, blocs sanitaires et d’autres dépendances.

A la commune de Guenfouda, il a été procédé au lancement des travaux de construction d’un lycée sur une superficie totale de 10.601 mètres carrés, dont 3.394 mètres carrés couverts.