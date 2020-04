Province de Jerada : Lancement d’un projet d’approvisionnement en eau potable

vendredi, 24 avril, 2020 à 12:24

Jerada – Le gouverneur de la province de Jerada, Mabrouk Tabet, a procédé, jeudi, au lancement d’un projet de renforcement de l’approvisionnement de la collectivité territoriale de Laaouinat en eau potable.

La cérémonie de mise en service de ce projet qui a été réalisé par l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE), s’est déroulée en présence notamment du Directeur régional de l’ONEE-Branche eau, des autorités locales et du président de la commune de Laaouinat.

Un communiqué de la province explique que les travaux de réalisation de ce projet ont consisté en la réalisation d’un forage d’un débit de 5L/S et la mise en place de canaux de raccordement au réseau d’approvisionnement de la ville de Jerada et de la commune de Laaouinat sur un linéaire de 500 mètres.

Il s’agit aussi d’une ligne électrique reliée au nouveau forage sur une longueur de 350 mètres, en plus de l’approvisionnement d’une partie du quartier Ouled Aamar dans la ville de Jerada à partir du réseau desservant le quartier Ibn Rochd et ce, au profit de quelque 7.000 personnes.

La même source fait savoir que ce projet va permettre l’approvisionnement des populations rurales et urbaines du centre de Jerada en eau potable, en plus de la sécurisation de l’approvisionnement des quartiers Ibn Rochd et Al Inttilak à Jerada et de l’hôpital provincial.

Ce projet aura un impact positif sur l’amélioration des conditions de vie et d’hygiène de la population locale, souligne-t-on.