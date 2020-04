Province de Jerada: Renforcement de l’alimentation en eau potable de la commune de Laouinate (ONEE)

vendredi, 24 avril, 2020 à 22:37

Rabat – L’Office national de l’Électricité et de l’Eau potable (ONEE) a procédé, jeudi, à la mise en service d’un nouveau projet de renforcement de l’alimentation en eau potable de la commune de Laouinate relevant de la province de Jerada, à la veille du mois sacré de Ramadan.

Dans un communiqué, l’ONEE indique que cette réalisation s’inscrit dans le cadre du programme de développement stratégique de l’Office visant le renforcement de l’approvisionnement en eau potable au niveau national et aussi dans le cadre de son plan d’action visant à assurer la continuité des services d’électricité, d’eau potable et d’assainissement liquide dans le contexte exceptionnel de l’urgence sanitaire de lutte contre le Covid-19.

Ce projet va permettre de renforcer et de sécuriser l’alimentation en eau potable du centre et des douars relevant de la commune de Laouinate, ainsi que des quartiers Ibn Rochd, Intilaq et Oulad Amar en plus de l’hôpital provincial relevant de la ville de Jerada, ajoute la même source.

Ce projet a consisté en la réalisation des principaux ouvrages suivants, à savoir l’équipement d’un forage d’un débit de 5 litres/seconde; en un maillage pour la connexion des réseaux d’eau potable de Jerada et Laouinate sur un linéaire de 500 mètres pour le renforcement de l’alimentation en eau potable des quartiers Ibn Rochd, Intilaq et Oulad Amar relevant de la ville de Jerada, ainsi qu’en une ligne électrique sur une longueur de 350 mètres, précise l’ONEE.

Ce projet a été réalisé dans un délai très court de deux semaines, avec les moyens propres de l’ONEE et grâce à la mobilisation et aux efforts des ingénieurs, des cadres et des techniciens de l’Office et ce malgré les conditions exceptionnelles liées à l’état d’urgence sanitaire que vit notre pays, souligne le communiqué, ajoutant qu’il permettra d’assurer l’approvisionnement en eau potable de la commune de Laouinate pour une population bénéficiaire de 7000 habitants et contribuera à l’amélioration des conditions de vie des populations et au développement socio-économique de la région.