Province de Jerada/INDH : Création de 23 unités préscolaires en 2019-2020

vendredi, 21 mai, 2021 à 23:05

L’Espagne doit se mettre à l’évidence que le Maroc est, depuis plusieurs décennies, un partenaire crédible et incontournable, non seulement en matière de relations économiques et financières, mais aussi et surtout dans le renforcement de la paix et de la stabilité dans l’espace euro-méditerranéen et dans l’Afrique sub-saharienne, a affirmé l’enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales-Fès, Abderrazak El Hiri.