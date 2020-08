Province de Kénitra: Les préparatifs pour la rentrée scolaire 2020-2021 vont bon train

samedi, 29 août, 2020 à 13:30

Par Oumaima Berguig

Kénitra – Les préparatifs vont bon train pour la rentrée scolaire 2020-2021, qui démarrera le 7 septembre prochain, dans un contexte marqué par la propagation de la pandémie de Covid-19, a indiqué le directeur provincial de l’Education nationale à Kénitra, Mohamed Oudada.

Dans un entretien accordé à la MAP, M. Oudada a souligné que les emplois du temps et les cours en présentiel et à distance seront programmés et organisés de manière à garantir l’égalité des chances pour tous les apprenants et à assurer la sécurité et la santé de tous, notant que les cours programmés pour le premier semestre ont été enregistrés et sont déjà prêts pour être diffusés sur les chaînes de télévision concernées par l’enseignement à distance.

S’agissant de l’enseignement en présentiel, le responsable a fait remarquer que les parents d’élèves souhaitant opter pour ce type d’enseignement dans les établissement publics et privés sont appelés à remplir le formulaire dédié à cet effet dès le premier septembre prochain, ajoutant que ce formulaire est accessible via le service “Waliye” fourni par le système “Massar” ou auprès les établissements scolaires de l’élève concerné, du 1-er au 3 septembre.

“Il est important de souligner que les demandes pour l’accès à l’enseignement en présentiel seront examinées et étudiées afin de bien gérer ce mode d’enseignement au sein des établissements scolaires, respecter les mesures barrières et éviter tout encombrement au sein des écoles”, a-t-il précisé, ajoutant que pour les régions qui n’enregistrent aucun cas de contamination, l’enseignement en présentiel sera fortement adopté, contrairement aux régions où le nombre des cas de contamination est important.

Pour ce qui est des enseignants, M. Oudada a rappelé qu’ils sont tenus de reprendre leur travail et de rejoindre les établissements scolaires tout en étant responsables et engagés et ce, bien sûr, dans le respect de leurs heures de travail.

Le responsable a, de même, mis l’accent sur le respect strict des mesures de prévention et de précaution préconisées par les autorités, notamment la désinfection des établissements scolaire, l’aération des salles, le respect de la distanciation sociale, le port des masques de protection, ainsi que l’évitement des rassemblements durant les récréations.

“Nous sommes, actuellement, en train de tenir des réunions de coordination à distance avec l’ensemble des directeurs et responsables des établissements scolaires, afin de communiquer et discuter à propos de tous les détails liés à la rentrée scolaire de cette année dans l’objectif d’éviter tout problème ou malentendu”, a-t-il assuré.

La rentrée scolaire va débuter le 1-er septembre pour les directeurs et responsables des établissements scolaires, le 2 septembre pour le corps enseignant, tous grades confondus, alors que les cours vont débuter le 7 septembre prochain.