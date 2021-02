Province de Khénifra: 1.945 cas positifs depuis le début de la pandémie

vendredi, 5 février, 2021 à 12:54

Khénifra – Le nombre total des cas positifs enregistrés au niveau de la province de Khénifra depuis le déclenchement de la pandémie du nouveau Coronavirus s’élève à 1.945 cas, selon des données de la Délégation provinciale de la Santé à Khénifra.

Au 4 février 2021, le nombre des guéris a atteint 1.866 personnes dont 33 lors des sept derniers jours, d’après la même source.

Seulement 14 nouveaux cas positifs ont été enregistré entre le 29 janvier et le 4 février 2021 dont 6 dans la ville de Khénifra et 5 dans la commune de M’rirt, ressort-il de la situation hebdomadaire Covid-19, établie par la Délégation provinciale de la Santé à Khénifra.

La situation épidémiologique au niveau de la province de Khénifra s’est nettement améliorée, a affirmé le délégué provincial de la Santé à Khénifra, Driss El Ghazali.

“Nous avons constaté dernièrement, et plus précisément lors des 12 dernières semaines, une amélioration notable de la situation épidémiologique dans la mesure où le nombre des nouveaux cas covid-19, des cas critiques et de décès ainsi que celui des personnes en réanimation, a enregistré une forte baisse”, a indiqué M. El Ghazali dans une interview à la MAP.

C’est un indicateur important qui montre que les mesures préventives qui ont été prises au niveau de la province ont apporté leurs fruits, a-t-il souligné, relevant que cela ne doit pas inciter les habitants de la province à baisser leur garde.

M. El Ghazali a en outre insisté à cet égard que la vigilance et le respect des mesures préventives sont toujours de mise car le virus est toujours présent et parce que le lancement de la campagne de vaccination ne signifie nullement la fin de la lutte contre la pandémie.

“On ne pourrait crier victoire qu’après la vaccination en deux injections d’au moins 80% de la population”, a-t-il fait observer.