Province de Khénifra : Campagne de sensibilisation contre la Covid-19 dans les écoles de Tlat Amedyoun

mardi, 8 décembre, 2020 à 20:00

Khénifra – Une campagne médicale et de sensibilisation aux mesures préventives contre la Covid-19 a été organisée au cours de la semaine dernière au profit des élèves de Tlat Amedyoun dans la province de Khénifra, à l’initiative de l’Association Atlas pour le soutien des unités médicales mobiles et en partenariat avec l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

A cette occasion, des rencontres ont été tenues avec les élèves de cette localité pour les sensibiliser aux dangers de la Covid-19 et aux moyens de prévention contre ce virus, notamment le port de masque de protection, la distanciation sociale, le lavage fréquent des mains et l’utilisation des solutions hydroalcooliques.

Des tests d’audition et de vue ont été également réalisés dans le cadre de cette campagne au profit des élèves bénéficiaires sous la supervision de quatre médecins et de six infirmiers et techniciens. Il a été procédé aussi à la distribution de 1.000 bavettes, 100 flacons de désinfectants hydroalcooliques, 32 lunettes de correction et de deux appareils auditifs ainsi que plusieurs flyers pédagogiques et de sensibilisation aux dangers du nouveau Coronavirus.

A travers cette campagne de sensibilisation, les organisateurs ambitionnent de promouvoir une bonne culture d’hygiène parmi les élèves partant de la conviction que l’école et les établissements d’enseignement constituent des espaces de sensibilisation par excellence.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des actions continues que mène l’association Atlas en partenariat avec l’INDH, le conseil provincial et les collectivités territoriales de la province de Khénifra pour sensibiliser la population aux dangers du nouveau Coronavirus.

Des initiatives similaires ont été organisées par l’Association Atlas pour le soutien des unités médicales mobiles notamment dans les communes d’Aguelmous, Al Borj, Tighassaline, Had Bouhssoussen, Moulay Bouazza, et Sebt Ait Rahou.