Province de Khénifra: lancement des travaux de réhabilitation et de renforcement de la route provinciale n° 7.306

jeudi, 10 novembre, 2022 à 11:37

Aguelmam Azegza (province de Khénifra)- Le coup d’envoi des travaux de réhabilitation et de renforcement de la route provinciale n° 7.306 reliant Khénifra et Tafechna sur une longueur de 13 km a été donné, mercredi au niveau de la commune d’Aguelmam Azegza, dans le cadre du programme de réduction des disparités sociales et territoriales en milieu rural.