Province de Khénifra: Les marchés sont bien approvisionnés et les prix restent stables

dimanche, 6 mars, 2022 à 16:03

Khénifra – Les marchés couverts et hebdomadaires ainsi que les magasins et épiceries de la province de Khenifra sont bien approvisionnés en produits et denrées alimentaires de grande consommation et les prix demeurent stables à quelques semaines du mois sacré de Ramadan.

Les commissions mixtes provinciales et locales de contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires ont intensifié leurs tournées ces derniers temps pour s’arrêter sur la situation des marchés hebdomadaires et des différents points de vente en raison de la situation économique actuelle caractérisée par la fluctuation des prix de certains produits et denrées alimentaires et ont assuré que l’offre dépasse largement la demande au niveau de la province.

Ces commissions effectuent d’une manière régulière et assidue des opérations inopinées de contrôle et de suivi de la situation du marché, et sont prêtes à intervenir et à prendre les mesures qui s’imposent contre les contrevenants, par souci de protéger et préserver la santé des consommateurs.

Lors d’une tournée effectuée ce dimanche par une commission mixte de contrôle des prix et de la qualité, au sein du marché couvert de la ville Khénifra, il a été constaté que le marche est suffisamment approvisionné en produits de tout genre et que les prix restent stables pour la plupart des produits de grande consommation.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la division des affaires économiques et de la coordination à la préfecture de la province de Khénifra, Ibrahim Kaddouri, a mis en avant les efforts déployés par la commission provinciale et les commissions locales de contrôle des prix et la qualité des produits alimentaires pour s’assurer que le marché est bien approvisionné et que les produits sont conformes aux normes sanitaires en vigueur afin de protéger la santé des consommateurs.

Il a en outre affirmé que les commissions de contrôle ont multiplié les descentes à l’approche du mois de ramadan en raison de l’augmentation de la demande que connaît cette période sur les produits de grande consommation, assurant que l’objectif est de lutter contre toutes les pratiques qui porteraient atteinte au fonctionnement normal des marchés, à la loi de l’offre et de la demande, à la stabilité des prix et à la santé des citoyens.

M. Kaddouri a précisé que 150 tournées qui ont couvert 1.200 points de vente ont été effectuées dernièrement et ont permis de constater 50 infractions et d’adresser plus de 80 avertissements, outre la saisie d’environ 213 kilogrammes de produits avariés.

Dans des déclarations similaires, plusieurs vendeurs ont assuré que les produits les plus consommés et les denrées alimentaires qui connaissent une forte demande lors du mois de ramadan sont disponibles en quantité et en qualité et couvrent largement les besoins des consommateurs.