Province de Khouribga : le CPDH approuve 146 projets pour un montant de plus de 20 MDH

vendredi, 5 août, 2022 à 10:01

Khouribga – Le Comité provincial de développement humain (CPDH) de Khouribga, réuni jeudi sous la présidence du gouverneur de la province de Khouribga, a approuvé 146 projets d’un montant de plus de 20 millions de dirhams (MDH).

Ainsi, dans le cadre du programme “amélioration du revenu et impulsion économique des jeunes”, le CPDH a approuvé 125 projets d’un coût global de 12 MDH, auquel l’INDH contribue de 7 MDH.

Ces projets sont répartis entre l’axe “amélioration du revenu” (43 projets) et celui relatif à “la création et la mise à niveau des projets d’inclusion économique des jeunes” avec 82 projets.

Le CPDH a également validé 20 projets pour un montant de 13 MDH dont une contribution de 12,5 MDH de la part de l’INDH dans le cadre du programme “impulsion du capital humain des générations montantes”.

Neuf projets s’inscrivent dans l’axe “soutien à la santé de la mère et de l’enfant” d’un montant de 2 MDH. Ces projets consistent globalement en l’acquisition de matériel médical et de trois ambulances équipées. Dix projets d’un montant de 8,4 MDH auxquels l’INDH contribue de 7,9 MDH concernent les axes “soutien scolaire” et “épanouissement culturel, artistique et sportif des élèves et étudiants”.

Le CPDH a approuvé aussi la création de 15 unités de l’enseignement préscolaire pour un montant de 2,5 MDH, financées totalement du fonds de l’INDH. Dans le détail un montant de 573.000 DH sera affecté à l’aménagement, 375.000 DH à l’équipement à raison de 25.000 DH pour chaque unité et un montant de 1,65 MDH au fonctionnement s’étalant sur 2 ans au profit de 442 enfants âgés de 4 à 6 ans.

Pour ce qui est du programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité, le CPDH a approuvé un seul projet d’un montant de 300.000 DH pour le soutien au fonctionnement d’un centre d’accueil des personnes âgées à Bejaad.

Le CPDH de Khouribga a approuvé lors de sa précédente session 62 projets pour un montant de 53 MDH. Ainsi le CPDH a approuvé durant cette année un total de 208 projets pour un montant dépassant les 73 MDH.