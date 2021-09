Province de Laâyoune: Plus de 146.000 électeurs aux scrutins du 08 septembre

mercredi, 8 septembre, 2021 à 15:19

Laâyoune – Quelque 146.051 électeurs inscrits sur les listes électorales dans la province de Laâyoune sont appelés aux urnes pour choisir leurs représentants dans les collectivités territoriales, la Chambre des représentants et le Conseil de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, selon des données fournies par les autorités locales.

Pour assurer la bonne tenue de ces échéances dans le strict respect des mesures sanitaires de lutte contre le Covid-19, les autorités locales ont mis en place 264 bureaux de vote et 34 bureaux centraux, en plus de trois commissions de recensement pour les élections communales, régionales et législatives.

Quelque 2013 candidats se présentent aux élections législatives, régionales et communales dans la province de Laâyoune.

Concernant les élections communales, 1204 candidats vont rivaliser dans le cadre de 28 listes pour pourvoir 43 sièges réservés pour la commune de Laâyoune et 225 candidats au scrutin uninominal pour remporter 76 sièges dans les communes d’El Marsa, Boucraâ, Dcheira et Foum El Oued.

S’agissant des élections régionales, 25 listes comprenant 400 candidats participent à ces échéances pour remporter 16 sièges réservés à la province sur 39 sièges consacrés à la région Laâyoune-Sakia El Hamra.

Par ailleurs, 46 listes comprenant 184 candidats, dont 23 listes au titre de la circonscription locale (69 candidats), vont participer aux élections législatives locales et régionales pour obtenir trois sièges représentant la province de Laâyoune au parlement, et 23 listes à la circonscription régionales, en l’occurrence la liste des femmes (115 candidates) qui vont concourir pour 5 sièges représentant les quatre provinces de la région (Laâyoune, Boujdour, Es-Semara et Tarfaya).