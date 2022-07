Province de Larache: M. Baraka visite plusieurs zones et communes touchées par les incendies (Communiqué)

lundi, 18 juillet, 2022 à 14:41

Rabat – Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a visité dimanche plusieurs zones et communes relevant de la province de Larache touchées par les incendies depuis mercredi dernier.

Dans un communiqué, le ministère de l’Équipement et de l’Eau indique que M. Baraka, accompagné du délégué régional de l’équipement et de l’eau, Nabil Naji, a salué le travail colossal accompli par les éléments des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale, des Forces Auxiliaires, de la Protection Civile, des services des Eaux et Forêts, des services de sécurité et des autorités locales dans la lutte contre ces incendies.

De même, M. Baraka a fait savoir que le ministère a mobilisé plusieurs engins en vue de freiner la propagation du feu.