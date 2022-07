Province de Larache : propagation de l’incendie déclaré à la forêt de Béni Ysef Al-Srif, poursuite de la mobilisation pour le circonscrire (sources locales)

samedi, 16 juillet, 2022 à 21:47

L’ouverture, sans interruption, du poste-frontière Allenby/Roi Hussein, reliant la Cisjordanie et la Jordanie est un “grand exploit” pour la diplomatie marocaine et le fruit des efforts menés sous le leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI, a affirmé, El Moussaoui El Ajlaoui, président du Centre d’études pour l’Afrique et le Moyen-Orient.