Province de Midelt : la Fondation Mohammed V pour la Solidarité mène une importante campagne médico-chirurgicale

mardi, 13 décembre, 2022 à 21:39

Midelt – Une campagne médicale de grande envergure combinant consultations, soins multidisciplinaires et interventions chirurgicales a été lancée, mardi dans la province de Midelt, par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

Cette importante opération, qui clôturera le programme 2022 des campagnes médicales de proximité menées par la Fondation, vise à rapprocher les soins des populations et pallier aux difficultés d’accès aux services de santé.

Le dispositif d’intervention a été déployé sur 2 sites, à savoir l’Hôpital Provincial Hassan II de Midelt qui abrite les interventions de la chirurgie de la cataracte, et Boumia (à 45 km de Midelt) où une caravane dédiée aux consultations et soins multidisciplinaires a été installée.

Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, Abdellah Omar Moussa, responsable du pôle médico-humanitaire à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a indiqué que les populations bénéficieront de consultations générales et de prestations médicales spécialisées qui couvriront notamment la médecine interne, la santé de la mère et de l’enfant, le dentaire, la rhumatologie, la cardiologie, la dermatologie et l’ophtalmologie.

Pour garantir le succès de cette action médicale d’envergure, qui se poursuivra jusqu’au 16 décembre, d’importantes ressources humaines et logistiques ont été déployées, a-t-il fait savoir.

Il s’agit notamment d’une équipe médicale de plus de 150 médecins et personnel paramédical dont 40 médecins spécialistes et généralistes, 20 infirmiers, techniciens et assistants médicaux, a précisé M. Omar Moussa, ajoutant que la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a également mis à disposition six unités médicales mobiles de la Fondation dédiées aux soins dentaires, à la gynécologie, à l’ophtalmologie et à l’échographie, entre autres.

Dans une déclaration similaire, Dr. Soumaya Jdidi, du pôle médico-humanitaire à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a précisé que les bénéficiaires de la chirurgie de la cataracte au niveau de l’Hôpital Provincial Hassan II de Midelt a atteint 84 personnes, estimant que le nombre des bénéficiaires connaîtra une hausse significative au cours des prochains jours.

Cette campagne médicale, dont la mise en œuvre est assurée en partenariat avec la Direction Régionale de la Santé de Drâa-Tafilalet et les autorités locales, profitera aux populations démunies issues de Midelt, ainsi qu’aux habitants des communes rurales avoisinantes, a-t-elle ajouté.