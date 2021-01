Province de Midelt : grande contribution de l’INDH au renforcement du transport scolaire

samedi, 23 janvier, 2021 à 12:29

Midelt – L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) n’a eu de cesse d’apporter, depuis son lancement, une grande contribution aux efforts visant le renforcement du transport scolaire dans la province de Midelt, notamment au niveau du monde rural et des zones enclavées.

Consciente de l’impact très positif du transport scolaire sur l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves et sur la lutte contre le phénomène de l’abandon scolaire, l’INDH a multiplié ainsi les opérations de remise des bus scolaires au profit des différentes communes territoriales relevant de la province de Midelt.

Les initiatives entreprises dans ce domaine répondent aux besoins de faciliter l’accès des enfants issus des zones rurales enclavées aux établissements scolaires, de rapprocher la distance entre les collèges, lycées et les douars enclavés et d’améliorer les conditions de déplacement des enfants vers ces institutions.

L’INDH, en collaboration avec plusieurs partenaires, s’inscrit, de ce fait, au cœur des efforts ayant pour objet de faciliter l’accès à l’école, en favorisant la disponibilité du transport scolaire, tout comme en prenant part aux initiatives de promotion de l’enseignement préscolaire, ainsi que de diversification et de renforcement de l’offre scolaire dans la région.

A l’instar des autres provinces du Royaume, celle de Midelt a bénéficié de nombreuses opérations d’acquisition par l’INDH de bus scolaires, tout au long de ses trois phases.

Les élèves vivant à douar Zebzat (commune territoriale d’Amersid), situé à une trentaine de km de Midelt, bénéficient, dans ce cadre, du transport scolaire mis à leur disposition par l’INDH, en collaboration avec plusieurs partenaires.

Les bus de transport scolaires mobilisés permettent de transporter les élèves de leurs domiciles à douar Zebzat vers des établissements de l’enseignement collégial et secondaire à Midelt, dans de bonnes conditions de sécurité et de confort, a indiqué, à ce sujet, Said Laaribi, chef de la Division de l’action sociale (DAS) à la province de Midelt.

Le transport scolaire développé grâce à l’INDH contribue grandement à lutter contre le phénomène de l’abandon scolaire au niveau de la province de Midelt, a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP, relevant que cette initiative joue un rôle important aussi dans l’amélioration des conditions de scolarisation des enfants du monde rural.

M. Laaribi a fait observer que ce genre d’opérations est d’un grand soutien pour les familles défavorisées, surtout dans le monde rural, et ce, parallèlement à l’initiative Royale “Un millions de cartables”.

Le responsable a indiqué que la province de Midelt compte avec une flotte de 77 bus de transport scolaire, dont 33 acquis dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, avec un investissement global de 13,3 millions de Dirhams.

Le nombre des bénéficiaires directs de ces bus scolaires s’élève à près 2.240 élèves, a-t-il poursuivi, mettant l’accent sur l’importance de la poursuite des opérations de remise des bus scolaires afin que davantage d’élèves du monde rural puissent bénéficier de ce service.

Oubacha Mbarek, l’un des habitants de Zebzat, s’est félicité de la disponibilité, grâce à l’INDH, du transport scolaire qui permet aux élèves issus de ce douar de se rendre, dans de bonnes conditions, aux collèges et lycées de Midlet.

Il a relevé que cette initiative a permis à de nombreux enfants de ce douar de poursuivre leurs études et d’éviter ainsi d’abandonner les bancs de l’école, faisant part de la grande satisfaction des familles des élèves de la disponibilité du transport scolaire.