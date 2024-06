Province de Midelt : Quelque 679 bénéficiaires d’une caravane médicale multidisciplinaire

mercredi, 19 juin, 2024 à 8:33

Midelt – Quelque 679 personnes ont bénéficié des services d’une caravane médicale multidisciplinaire organisée, récemment, dans la commune d’Amouguer relevant de la province de Midelt.

Cette initiative a été organisée par la Délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale à Midelt en partenariat avec le Conseil provincial, le Conseil communal de Midelt, la commune territoriale d’Amouguer et les autorités locales.

Selon un communiqué de la Délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale, cette caravane avait pour objectifs de rapprocher les services médicaux des citoyens au niveau des douars relevant de la commune rurale d’Amouguer et répondre aux besoins de la population en matière de services de santé et de soins médicaux.

Cette action sociale et solidaire a offert des services de santé et des consultations médicales dans différentes disciplines, notamment la gynécologie, l’ophtalmologie, la cardiologie, la pédiatrie et la médecine générale.

Mobilisant un staff médical composé de médecins généralistes et spécialistes, d’infirmiers et de cadres administratifs et techniques, cette initiative a été également marquée par l’organisation de sessions de sensibilisation sur la santé de la mère et de l’enfant.

Cette caravane médicale a été largement saluée par la population d’Amouguer, suscitant une grande satisfaction auprès des habitants et des acteurs associatifs locaux.