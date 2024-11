Province de Settat : Inauguration et lancement de plusieurs projets à l’occasion de l’anniversaire de la Marche Verte

mercredi, 6 novembre, 2024 à 11:48

Settat – Plusieurs projets de développement ont été inaugurés ou lancés dans la province de Settat, à l’occasion de la célébration du 49ème anniversaire de la Marche Verte.

Le gouverneur de la province de Settat, Ibrahim Abouzaid a ainsi inauguré, mardi, une station de traitement de l’eau potable au quartier Sidi Lghlimi à Settat et ce, après la réalisation de deux stations mobiles de purification des eaux souterraines d’une capacité de 6 litres par seconde. Quant à la distribution, elle est assurée par la Société Régionale Multiservices (SRM) Casablanca-Settat.

Dans une déclaration à la MAP, le Directeur général de la SRM Casablanca-Settat, Youssef Tazi, a souligné que cette société, en partenariat avec les autorités locales, entend accélérer la cadence de réalisation des projets lancés dans la région comme cette station qui vient renforcer la capacité du réseau de distribution. Il a par la même annoncé le lancement à Settat de nouveaux projets concernant l’alimentation en eau potable et l’assainissement.

Autre projet inauguré, le centre de santé urbain de deuxième niveau dans la commune Ras El Aïn réalisé en 10 mois pour un coût de près de 1,9 million de dirhams, dans le cadre du programme de réduction des disparités spatiales et sociales en milieu rural.

Le centre d’une superficie de 500 mètres carrés, comprend de nombreuses salles de consultations, de réunions et de formation, une salle réservée à la santé maternelle et infantile, une salle d’examen et de vaccination ainsi qu’un dépôt de stockage.

L’inauguration de ce centre de santé s’inscrit dans le cadre de la réhabilitation des établissements hospitaliers, selon le délégué provincial de la santé à Settat, Mohamed Aït Lkhadir, indiquant qu’il a été construit grâce à un partenariat avec le Fonds de Développement Rural (FDR), la préfecture de la province de Settat et le ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Il a fait savoir que ce centre de santé fournira des prestations médicales au profit d’une population de 32.000 habitants.

A Ben Ahmed, il a été procédé à l’inauguration d’un centre d’éducation et de formation pour femmes d’un coût de 1.452.300 dirhams financé par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Construit sur une superficie de 314 mètres carrés, le centre comprend des salles multidisciplinaires ainsi que des locaux pour, entre autres, la lecture, la couture, l’informatique et autres travaux manuels.

A cette occasion, le chef du service d’amélioration du revenu et d’inclusion économique des jeunes à la préfecture, Rachid Hajoum, a relevé que le coût de construction de ce centre est de 300.000 dirhams, assurant qu’il dispose de tous les locaux nécessaires à l’épanouissement des femmes.

Dans la commune Loulad, le gouverneur de la province de Settat a lancé le projet d’éclairage public qui sera réalisé pour un coût de plus de 6 millions de dirhams à l’initiative du conseil de la commune.

Un éclairage qui concernera plusieurs artères notamment les boulevards Hassan II et la Résistance, a indiqué à la MAP le président de la commune de Loulad, Rachid Hajouji, notant que ce projet est le fuit d’un partenariat avec notamment le Conseil de la région de Casablanca-Settat et la société Al Omrane.

Dans le même contexte, ont été lancés, lundi, des travaux de construction de deux ouvrages d’art à la commune de Gdana relevant de la province de Settat.

Il s’agit d’un projet de reconstruction d’un ouvrage d’art sur la route provinciale n°3620, au point kilométrique 11+800, qui sera réalisé sur une période de trois mois, pour un budget estimé à plus de 2,6 millions de dirhams, financé par le Fonds Spécial Routier.

Quant au deuxième projet, il concerne la reconstruction d’un autre ouvrage d’art sur la même route, au point kilométrique 9+100, qui sera également achevé en trois mois, pour un montant de près de 2,5 millions de dirhams, financé par le même Fonds.

Les deux projets, qui profiteront aux communes d’Ouled Saïd et Gdana, visent à assurer la fluidité de la circulation sur cet axe routier, à améliorer le niveau de service, et à désenclaver la population locale.

Le directeur régional de l’Équipement et de l’Eau à Settat, Jamal Bouabid, a déclaré à la MAP, que ces projets s’inscrivent dans le cadre d’un programme lancé par le ministère concerné pour reconstruire un certain nombre d’ouvrages d’art menacés d’effondrement, et dans le cadre des efforts visant à désenclaver les zones rurales.

Autre projet inauguré lundi, un internat rattaché au lycée collégial Sidi Mohammed Ben Rahal à la commune de Sidi Mohammed Ben Rahal. Ce projet, construit sur une superficie couverte de 1.040 mètres carrés, a été réalisé sur une période de 15 mois, avec un budget global de 4.560.689 dirhams.

A ce propos, le directeur provincial de l’Education nationale à Settat, Abdelali Saidi, a précisé que ce projet, réalisé dans le cadre de l’INDH au niveau de la province, est principalement destiné aux élèves des zones rurales, afin de les encourager à poursuivre leur scolarité.