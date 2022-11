Province de Settat : Lancement et inauguration de plusieurs projets à l’occasion de la fête de l’indépendance

samedi, 19 novembre, 2022 à 22:04

Settat – Plusieurs projets d’infrastructures et d’équipements de base ont été lancés ou inaugurés dans nombre de collectivités territoriales de la province de Settat.

Ces projets ont été inauguré ou lancés par le gouverneur de la province de Settat, Ibrahim Abou Zaid à l’occasion du 47è anniversaire de la Marche verte et du 67è anniversaire de la fête d’indépendance.

Ainsi, dans la commune d’Amrizik, le gouverneur de la province a donné le coup d’envoi des travaux d’élargissement et de renforcement de la route provinciale N 3619 reliant les communes d’Amrizik et de Nkhila sur une longueur de 12 Km avec une enveloppe budgétaire de 13,267 millions de dirhams. Le but est de garantir la fluidité du trafic routier dans ces deux communes et de désenclaver cette zone dont la population est estimée à près de 40 mille habitants.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, la présidente de la commune d’Amrizik Hajiba Aboudou a souligné que la route reliant les communes d’Amrizik et de Nkhila en direction de la ville de Khouribga qui sera élargie et renforcée grâce aux efforts des autorités locales, permettra d’impulser une nouvelle dynamique de développement aux deux communes ainsi que communes avoisinantes.

Dans le cadre des efforts visant à réduire les disparités territoriales et sociales dans le monde rural, il a été procédé également au lancement des travaux de revêtement de la route provinciale 5303 reliant la ville d’El Borouj à la province de Khouribga sur une longueur de 28 KM avec un budget de 6 millions de dirhams.

A cette occasion, le coup d’envoi a été donné également aux travaux d’achèvement de la construction de la route provinciale 3609 reliant les communes d’Al Haouza et de Sidi El Aidi sur une longueur de 12 KM avec un budget global de 11,213 millions de dirhams.

Dans la ville de Settat, le gouverneur de la province a donné le coup d’envoi des travaux de construction de la route N 3624 reliant la ville de Settat et les communes de Mzamza Sud et Ouled Sghir sur une longueur de 8 KM avec une enveloppe budgétaire de 8,729 millions de dirhams.

A cet égard, le directeur provincial de l’équipement Jamal Boualem a indiqué, dans une déclaration similaire, que ce projet routier s’inscrit dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales dans la province de Settat et du programme d’entretien routier qui porte sur près de 70 KM avec un budget global de 60 millions de dirhams.

Ces projets qui sont en phase de finalisation, concernent 11 communes rurale dans la province, a-t-il ajouté, notant que ces projets ont nécessité une enveloppe budgétaire de 309 millions de dirhams pour la réalisation de près de 340 KM.

Pour renforcer les infrastructures et les équipements de santé de base, il a été procédé à l’inauguration d’une maison de naissance à la commune Ras Al Ain qui s’étale sur une superficie de 340 m2 avec un budget de près de 1,361 million de dirhams, outre l’inauguration du centre d’orientation des personnes en situation de handicap, réalisé dans le cadre d’un partenariat entre l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et l’entraide nationale. Le but étant d’améliorer les conditions de scolarité des enfants en situation de handicap et de rapprocher les services d’assistance sociale de ces enfants.

Dans la ville d’El Borouj, M. Abou Zaid a donné le coup d’envoi des travaux de construction d’un centre pour les personnes sans abri sur une superficie de 157 m2 avec une enveloppe budgétaire de 1,069 million de dirhams. De même, il a été procédé à l’inauguration à El Brouj d’un nouveau centre d’hémodialyse et la remise d’une ambulance à l’Association “Hanane Dar AL Oumouma”.

A cet égard, le directeur provincial de la santé à Settat, docteur Ait El Khadir a souligné, dans une déclaration à M24, que les deux projets inaugurés revêtent une importance capitale pour rapprocher et améliorer les services du monde rural et atténuer la pression sans cesse grandissante sur l’hôpital provincial de Settat.

Pour rapprocher les services administratifs des citoyens, le gouverneur de la province a inauguré le nouveau siège de la pachalik Al Ouled et le siège du cercle de Krakra Ouled Amer dans la ville d’El Borouj et lancé les travaux d’éclairage public au niveau de l’entrée de la ville d’El Borouj avec une enveloppement budgétaire de près de 2,748 millions de dirhams.