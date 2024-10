Province de Settat : L’INDH renforce l’accès à l’enseignement préscolaire avec plus de 480 unités

mercredi, 9 octobre, 2024 à 8:24

Settat – L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), dans sa troisième phase, met un accent particulier sur la généralisation et la promotion de l’enseignement préscolaire, notamment en milieu rural, contribuant à la consolidation et au développement du capital humain des générations montantes.

Dans ce sillage, le Comité préfectoral de développement humain (CPDH) de Settat a programmé 484 unités d’enseignement préscolaire entre 2019 et 2024, dans l’objectif d’encourager la scolarisation et de lutter contre l’abandon scolaire.

Salma Massali, cadre chargée de l’enseignement préscolaire à la division de l’Action sociale à la préfecture de la province de Settat, a affirmé que ces projets, auxquels l’INDH a contribué, ont été programmés pour être construits, équipés et gérés dans le cadre d’un partenariat avec le secteur de l’Education nationale et la Fondation Zakoura pour l’Éducation.

Dans une déclaration à la MAP, en marge d’une visite de terrain à l’unité d’enseignement préscolaire “Lewrarka Oulad Si Omar 2” (commune de Bni Yagrine) dans le cadre du suivi du bon déroulement de la rentrée scolaire 2024-2025, Mme Massali a noté que la réalisation de ces unités vise principalement à généraliser l’accès à une éducation préscolaire de qualité et à encourager l’excellence scolaire.

Elle a ajouté que ces unités, qui bénéficient à plus de 4.000 enfants, ont permis la création de plus de 360 emplois permanents pour des éducateurs et éducatrices, faisant savoir que 75 unités supplémentaires sont prévues pour couvrir les zones rurales de Settat manquant encore de ces services.

De son côté, Hayat Jermouni, éducatrice à l’unité d’enseignement préscolaire “Lewrarka Oulad Si Omar 2”, a souligné l’importance des actions de l’INDH dans l’éducation des enfants, leur permettant d’acquérir des compétences cognitives nécessaires avant leur entrée à l’école primaire.

Elle a également noté que l’enseignement préscolaire aide les enfants à surmonter leur peur et à développer une personnalité plus indépendante.

Ainsi, les efforts de l’INDH se poursuivent dans la province de Settat pour soutenir le secteur de l’enseignement préscolaire, compte tenu de son importance dans le renforcement des capacités cognitives pendant les premières années de la vie de l’enfant.