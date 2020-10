Province de Tarfaya: Les élus, chioukhs et notables dénoncent la création d’entités hostiles à l’intégrité territoriale du Royaume

samedi, 3 octobre, 2020 à 21:43

Tarfaya – Les élus, chioukhs et notables des tribus sahraouies de la province de Tarfaya ont dénoncé la création d’entités hostiles à l’intégrité territoriale du Royaume et au service des agendas étrangers, en exploitant l’atmosphère de liberté et de démocratie qui règne au Sahara marocain pour porter atteinte à la souveraineté et aux constantes nationales.

La création de ce genre d’entités fantoches, qui “servent principalement l’agenda des séparatistes du +polisario+ et de leurs soutiens”, vise à donner dans la provocation en vue de porter préjudice à l’intégrité territoriale du Maroc et à ses acquis constitutionnels et en matière de droits de l’homme, ont souligné les élus, chioukhs, notables saharaouis dans un communiqué lu à l’issue d’une réunion tenue samedi à Tarfaya.

De par leurs responsabilités et leur devoir patriotiques, les représentants des habitants de la province de Tarfaya ont condamné à l’unanimité “ce type d’actes de provocation qui se répètent chaque fois que les manœuvres, allégations et mensonges des séparatistes et de leurs soutiens, dans le voisin de l’Est, soient mises à nus et démenties”, ajoutant que les Marocains de Tanger à Lagouira ainsi que la communauté internationale se sont habitués à ce genre d’agissements.

Ils ont aussi réaffirmé l’attachement indéfectible des fils, élus, chioukhs et notables de la province de Tarfaya à la Be’ia à SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, et au glorieux trône alaouite, réitérant leur engagement inconditionnel en faveur de la défense de l’intégrité territoriale du Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi.