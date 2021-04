Province de Taroudant : 13.850 bénéficiaires de l’opération Ramadan 1442

mercredi, 14 avril, 2021 à 14:57

Taroudant – L’opération de soutien alimentaire “Ramadan 1442” bénéficiera à 13.850 familles au niveau de la province de Taroudant.

Les bénéficiaires de cette opération lancée mercredi en présence notamment du gouverneur de la province, Lahoucine Amzal, sont issus de 83 communes .

SM le Roi Mohammed VI, a donné Ses Hautes instructions pour le lancement de la 22ème édition de l’Opération de distribution alimentaire “Ramadan 1442”, qui profitera à trois millions de personnes (600.000 foyers au niveau national dont 459.504 issus des zones rurales), a annoncé mardi la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

Initiée depuis 1999, cette opération solidaire de grande envergure s’est inscrite dans la continuité malgré le contexte d’urgence sanitaire, a souligné la même source.

L’opération, organisée avec le concours financier du ministère de l’Intérieur (Direction Générale des Collectivités Locales) et du ministère des Habous et des Affaires islamiques, repose sur un soutien alimentaire composé de sept produits alimentaires (10 kilogrammes de farine, 5 litres d’huile végétale, 4 kg de sucre, 1 kg de lentilles, 1 kg de vermicelle, 850 grammes de concentré de tomate et 250 grammes de thé) et contribuera à alléger le poids des besoins alimentaires liés au mois sacré du Ramadan.

Cette 22ème édition est en effet marquée par un dispositif de mise en œuvre qui obéit aux dispositions de sécurité édictées par les autorités locales.