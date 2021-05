Province de Tétouan: 39 projets INDH réalisés pour plus de 30 MDH durant la période 2019-2020

mardi, 18 mai, 2021 à 17:21

Tétouan- Un total de 39 projets ont été réalisés, durant la période 2019-2020, au niveau de la province de Tétouan, avec une enveloppe budgétaire de plus de 30 millions de dirhams (MDH), dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

S’exprimant lors d’une rencontre de communication, tenue mardi au siège de la province de Tétouan, à l’occasion de la célébration du 16è anniversaire de l’INDH sous le thème “Covid-19 et Éducation: Bilan et perspectives pour préserver les acquis”, le gouverneur de la province de Tétouan, Younes Tazi, a mis en avant le bilan des réalisations de l’INDH au titre des exercices 2019 et 2020, notant que quelque 42 projets ont été programmés durant cette période au niveau de la province, avec une enveloppe budgétaire globale de 36,93 MDH, dont 39 projets sont achevés et opérationnels (30,73 MDH) et 3 sont en cours de réalisation (2 sont à un stade avancé de réalisation).

M. Tazi a fait savoir que le taux de réalisation des projets de l’INDH, entre 2019 et 2020, au niveau de la province de Tétouan a atteint 93%, relevant que le taux d’engagement des dépenses s’est élevé à 99%, tandis que le taux de paiement s’est établi à 94%.

Le gouverneur a tenu, à cette occasion, à souligner l’importance de cette rencontre, qui constitue une occasion pour célébrer les réalisations enregistrées dans le cadre de l’INDH au niveau de toutes les préfectures et les provinces du Royaume, notant que la province de Tétouan veille à accorder une attention particulière à cette Initiative, lancée en 2005 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui fait de l’investissement en capital humain une porte pour prospecter l’avenir, à travers la réduction des déficits socio-économiques et la facilitation de l’intégration économique des catégories sociales démunies et fragiles, ainsi que la préservation de leur dignité.

“L’INDH, à l’instar des autres programmes de développement engagés par le Maroc, est toujours affectée par le contexte de la pandémie de la Covid-19, qui continue de sévir et d’impacter les conditions de vie de la population locale”, a dit M. Tazi, précisant que le choix de la thématique de cet événement vise à mettre le point sur l’impact généré par la Covid-19 sur le secteur de l’éducation, et les mesures qui pourraient être adoptées par les différents intervenants locaux, dont la direction provinciale de l’Education nationale, à même de limiter cet impact et de déboucher sur des recommandations à cet effet.

Après avoir passé en revue de nombreuses études qui ont démontré l’impact négatif généré par la pandémie particulièrement sur le secteur de l’éducation, le gouverneur a affirmé que la province de Tétouan a adhéré, aux côtés des autres acteurs locaux, en particulier les services de l’autorité locale, la délégation provinciale de la Santé et la direction provinciale de l’Education nationale, aux différentes mesures nécessaires adoptées pour lutter contre les répercussions de la pandémie sur les secteurs économiques et sociaux, dont celui de l’enseignement.

M. Tazi a, par ailleurs, exhorté tous les intervenants à prendre toutes les mesures nécessaires et adéquates pour réduire les effets de la crise liée à la Covid-19 sur les secteurs économiques et sociaux au niveau de la province de Tétouan, en particulier le secteur de l’enseignement, qui revêt une grande importance dans le domaine du développement humain, et ce à même de préserver les acquis réalisés.

Pour sa part, le chef de la division de l’action sociale (DAS) à la province de Tétouan, Brirhet Mohssine, a présenté un exposé sur le bilan de réalisation des projets de l’INDH, au titre de la période 2019-2020, au niveau de la province, dans lequel il s’est arrêté sur les projets programmés et réalisés durant cette période, et donné des exemples de projets réalisés entre 2005 et 2021 dans le cadre de l’Initiative.

M. Brirhet a souligné qu’un total de 14 projets ont été programmés en 2019 au niveau de la province de Tétouan, dans le cadre de la phase III de l’INDH, avec une enveloppe budgétaire globale de 21,01 MDH, dont 12 projets ont été achevés et deux sont en cours de réalisation, notant que le taux d’engagement de ces projets a atteint 99%, tandis que le taux de paiement s’est établi à 94%.

En 2020, quelque 28 projets de l’INDH ont été programmés pour un montant de 15,92 MDH, dont 27 projets opérationnels et un en cours de réalisation, avec un taux d’engagement de 100% et un taux de paiement de 94%, a poursuivi le responsable, passant en revue les différents projets programmés et réalisés dans le cadre des quatre programmes de la phase III de l’Initiative, à savoir “Rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base”, “Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes”, “Accompagnement des personnes en situation de précarité” et “Impulsion du capital humain des générations montantes”.

De son côté, le directeur provincial de l’Education nationale à Tétouan, Fouad Rouadi, a souligné que cette rencontre est l’occasion de mettre en lumière les efforts déployés par le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et la direction provinciale, afin d’atténuer les effets de la pandémie sur les activités d’enseignement et de formation, à travers notamment l’adoption de deux modèles d’enseignement, distanciel et présentiel, le déploiement de tous les moyens de prévention nécessaires au niveau des établissements scolaires, et l’ouverture de lycées qualifiants dans toutes les communes rurales, relevant de la province, ce qui a permis de réduire la déperdition scolaire.

M. Rouadi a, à cet égard, mis l’accent sur les efforts consentis pour élargir l’offre scolaire et la mise en oeuvre de tous les projets de la loi-cadre n°51.17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, en particulier ceux liés à l’enseignement préscolaire, avec la création de plus de 200 classes préscolaires, et l’ouverture de 5 nouveaux internats et 12 établissements scolaires, notant que la prochaine année scolaire sera marquée par l’ouverture de 4 établissements scolaires au niveau de la province de Tétouan et la poursuite de tous les chantiers liés à la mise en oeuvre des dispositions de la loi-cadre.

Cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence notamment du secrétaire général de la province de Tétouan, des membres du comité provincial de développement humain (CPDH) de la province, des chefs des comités locaux de développement humain, des directeurs et délégués des services extérieurs, et des représentants des associations de la société civile, a été marquée par la remise des prix aux élèves méritants et aux établissements scolaires qui ont contribué, à travers des initiatives et actions concrètes, à la promotion du rayonnement éducatif, artistique et culturel de la province, ainsi qu’à l’atténuation des effets négatifs de la pandémie sur les élèves et l’apprentissage.

Elle a été aussi émaillée par la présentation d’une chanson patriotique intitulée “le Maroc de la civilisation”, interprétée par un groupe d’élèves de l’école Oum Al Banine à Tétouan.