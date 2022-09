Province de Tétouan: Une forte impulsion à l’enseignement préscolaire grâce à l’INDH

samedi, 24 septembre, 2022 à 15:25

Tétouan – L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), dans le cadre de sa troisième phase, a donné une forte impulsion à la promotion et la généralisation de l’enseignement préscolaire au niveau de la province de Tétouan.

Grâce aux efforts inlassables de tous les partenaires, le taux de couverture de la province de Tétouan en unités d’enseignement préscolaire a dépassé les 90%.

Ainsi, trois unités préscolaires ont été inaugurées, au cours des trois dernières années, dans les quartiers périphériques, les centres de communes, et même dans des villages enclavés situés à l’ouest des montagnes du Rif.

Le chef du service programme Impulsion du capital humain des générations montantes à la Division de l’action sociale (DAS) de la province de Tétouan, Younes Yeflah Amrani, a souligné que l’enseignement préscolaire revêt une “grande importance” et conditionne le bon déroulement du parcours éducatif de l’enfant, notamment en milieu rural qui affiche un taux élevé d’abandon scolaire.

Dans ce sens, le responsable a affirmé que l’enseignement préscolaire constitue un “levier essentiel qui donne une forte impulsion à l’enfant, lui permettant de réussir son intégration dans l’enseignement primaire et de maîtriser les connaissances de base, ce qui lui facilite son parcours scolaire aux cycles secondaire collégial et secondaire qualifiant”.

Dans l’unité préscolaire située au village d’Alalech, relevant de la commune territoriale d’Ain Lahcen, environ 10 enfants, filles et garçons, âgés de 4 à 6 ans, s’assoient à table dans la salle de classe. Ils sont encadrés par une institutrice spécialisée qui les aide à réussir les premiers pas de leur parcours scolaire.

Inaugurée il y a 3 ans, cette unité a donné une forte impulsion aux enfants de ce village, en favorisant leur accès à l’enseignement préscolaire dans le respect des critères de qualité requis, surtout que l’unité est située au centre du village, à côté de la route principale, avec un accès facile.

M. Yeflah Elamrani a relevé que cette unité s’ajoute à 34 autres unités créées dans le cadre de l’INDH, depuis le lancement de sa troisième phase en 2019, réparties sur 20 communes relevant de la province de Tétouan.

Afin de renforcer ce service, le responsable a souligné qu’un projet de construction de 12 nouvelles unités préscolaire durant la période 2022-2023 a été lancé, dans le cadre de l’INDH, avec une enveloppe budgétaire d’environ 3 millions de dirhams (MDH).

Ces unités et d’autres réalisées dans le cadre de programmes publics, sont gérées par la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire (FMPS), qui supervise le recrutement et la formation des institutrices, selon la pédagogie adoptée en matière d’éducation des enfants, et veille également à répondre aux normes en vigueur.

A l’unité préscolaire du village d’Alalech, à l’instar des autres unités, les institutrices adoptent une approche basée sur la pédagogie de l’apprentissage par le jeu, qui se base sur trois axes, à savoir l’éducation, l’ouverture et l’apprentissage.

Cette approche vise à permettre à l’enfant de s’initier aux connaissances de base, telles que les lettres, les chiffres et les jours de la semaine, et de renforcer ses compétences, à travers la découverte, l’expérience, la confiance en soi et un peu d’autonomie.

Dans ce cadre, Yassin Slimani, responsable provincial de la FMPS à Tétouan, a noté que la Fondation a formé, dans le cadre des préparatifs de l’actuelle rentrée scolaire, plus de 180 institutrices, à raison de 400 heures de formation pour chacune, précisant que la formation a porté sur la pédagogie adoptée par la fondation.

M. Slimani a fait savoir que la Fondation, avec ses partenaires, notamment l’INDH et l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF), a inauguré plus de 178 nouvelles unités préscolaires, au titre de l’année scolaire 2022-2023, portant à 350 le nombre de classes gérées par la Fondation, soulignant que le taux de couverture de la province en unités préscolaires atteint environ 90%.

Ces unités, a-t-il poursuivi, se divisent en deux parties, la première en partenariat avec l’INDH, avec environ 40 classes de cours, dont 20 inaugurées cette année, et des unités réalisées en partenariat avec l’AREF (environ 310 classes).

L’impulsion du capital humain des générations montantes, selon la philosophie de l’INDH, commence dès les premières années de la vie de l’enfant, en lui fournissant un enseignement préscolaire de qualité, qui répond à la fois à un impératif de développement et d’équité, en plus de favoriser son ouverture sur son environnement et de renforcer ses compétences, afin de réussir son intégration à l’école et dans la société.