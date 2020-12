Province de Tétouan: Opération de réintroduction du cerf de Berbérie dans l’enclos de Bouhachem

vendredi, 25 décembre, 2020 à 18:04

Tétouan – Les équipes de la direction régionale des Eaux et forêts et des services centraux du département des Eaux et forêts ont procédé, la semaine dernière, à une opération de réintroduction du cerf de Berbérie dans le Rif occidental au sein de la réserve de Bouhachem, relevant de la province de Tétouan.