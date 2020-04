Province de Tinghir : le premier cas de guérison du Coronavirus quitte l’hôpital

vendredi, 10 avril, 2020 à 0:13

Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, a appelé, jeudi devant le Conseil de sécurité, à l’unité et à la solidarité pour gagner “le combat de toute une génération” et venir à bout de la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences dévastatrices pour tous les pays de la planète.