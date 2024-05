Province de Youssoufia : Mise en lumière des grandes réalisations de l’INDH

mardi, 28 mai, 2024 à 18:41

Youssoufia – Les grandes réalisations accomplies dans le cadre de la 3ème Phase de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), notamment en matière de la santé maternelle et infantile, ont été mises en lumière, mardi à Youssoufia, lors d’une rencontre organisée au siège de la préfecture de ladite province.

Rehaussée par la présence notamment, du gouverneur de la province de Youssoufia, Mohamed Salem Essabti, des chefs des services extérieurs, des élus locaux, des représentants des autorités locales, des acteurs de la société civile ainsi que des partenaires de l’INDH, cette rencontre a constitué l’occasion de mettre en avant les efforts consentis par l’Initiative au niveau provincial, notamment dans le cadre du Programme 4 “Impulsion du capital humain des générations montantes”.

Dans une allocution de circonstance, M. Essabti, a souligné que l’INDH incarne une philosophie sociale et un cadre culturel essentiel pour remédier aux déficits sociaux, tout en promouvant l’esprit de citoyenneté active et de solidarité sociale.

Il a, dans ce sens, relevé que cet événement exceptionnel “nous offre l’opportunité de s’arrêter sur les réalisations de l’INDH au niveau de la province et de discuter des défis majeurs liés au développement humain dans notre pays”, se félicitant de la pertinence du thème retenu pour célébrer le 19è anniversaire de l’Initiative: “Les 1000 premiers jours, fondement de l’avenir de nos enfants”, au regard de l’importance cruciale de cette période de la vie pour le développement du capital humain.

M. Essabti a fait observer que l’investissement dans la stimulation sociale précoce, avec une attention particulière accordée à la santé et à la nutrition de la mère et de l’enfant, à l’équilibre psychologique et à l’apprentissage, peut avoir un impact profondément positif sur l’avenir des générations montantes.

C’est dans cette lignée qu’il a précisé que l’INDH s’engage à éliminer tout obstacle de nature à entraver l’émergence d’un capital humain de haute qualité, en mettant particulièrement l’accent sur la santé et la nutrition maternelle et infantile.

Par ailleurs, M. Essabti a affirmé que, malgré les avancées considérables réalisées dans ce domaine, des efforts accrus et un travail acharné demeurent nécessaires pour réduire les disparités entre les zones urbaines et rurales ainsi qu’entre les différentes régions du Royaume.

Cette rencontre a été aussi l’occasion pour l’assistance de suivre une présentation exhaustive sur les réalisations remarquables de l’INDH en matière de la santé maternelle et infantile, faite par le Chef de la Division de l’Action Sociale (DAS) relevant de la préfecture de la province de Youssoufia, Brahim Idou, ainsi qu’un exposé autour du thème “Les 1000 premiers jours de la vie, fondement de l’avenir de nos enfants”, présenté par le délégué provincial de la Santé et de la Protection sociale.

Par la même occasion, il a été procédé à la présentation par le docteur Badr Maoumi, d’un exposé portant sur “L’évaluation de la mise en œuvre du système de santé communautaire dans la région Marrakech-Safi : Youssoufia comme modèle”.

Abordant le bilan des projets mis en œuvre entre 2019 et 2023 dans le domaine de la santé maternelle et infantile, M. Idou a, de son côté, précisé que 22 projets, d’une valeur totale de 11,68 millions de dirhams (MDH), ont été réalisés, bénéficiant à plus de 35.132 personnes.

Il a fait savoir que ces initiatives portaient également sur l’acquisition de cinq ambulances en faveur des maisons de maternité, ainsi que deux unités mobiles destinées aux femmes relais communautaires.

De plus, des équipements médicaux et paramédicaux ont été acquis au profit de l’ensemble des Centres de santé et des Maternités au niveau de la province, outre des kits comprenant des vêtements, des équipements médicaux et des compléments alimentaires pour les nouveau-nés et les mères.

Parmi ces projets, a-t-il ajouté, figuraient également l’équipement et le soutien à la gestion de la Maison de Maternité à Ighoud, la mise en place du système de santé communautaire et l’équipement de certaines établissements de santé.

De même, des travaux de réaménagement ont été entrepris dans le service de maternité de l’Hôpital provincial Lalla Hasnaa, outre la planification de la construction d’une nouvelle Maison de Maternité à Ras El Ain.

De même, l’effort a porté sur l’organisation de quelque 20 activités sous forme de sessions de formation et de campagnes de sensibilisation au profit des catégories ciblées.

Et de poursuivre que la mise en œuvre du système de santé communautaire dans la province de Youssoufia a contribué, de manière remarquable, à renforcer les soins maternels, à améliorer l’accès des populations ciblées aux services de santé, à accroître le nombre d’accouchements en milieux surveillés, ainsi qu’à offrir aux femmes, des compléments alimentaires adaptés tout au long de la grossesse et même après l’accouchement.

Cette rencontre a été ponctuée par la signature d’une convention relative à la gestion du système de santé communautaire au niveau du cercle d’El Gantour, entre le gouverneur de la province, le délégué provincial de la Santé et de la Protection sociale et la présidente de l’Association “Sanabil pour la mère et l’enfant”.

Une deuxième convention relative à la gestion du système de santé communautaire au niveau du Cercle d’Ahmar a également été signée entre le gouverneur de la province, le délégué provincial de la Santé et de la Protection sociale et la présidente de l’Association “Riaya pour la santé de la mère et de l’enfant”.

Une troisième convention concernant le programme intégré de santé scolaire, a été également signée respectivement par le gouverneur de la province, le directeur provincial de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, le délégué provincial de la Santé et de la Protection sociale et le président de “l’Association des Amis de l’Hôpital provincial Lalla Hasnaa”.