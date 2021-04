Province de Zagora : Plus de 9.000 familles bénéficiaires de l’opération de soutien alimentaire «Ramadan 1442»

jeudi, 22 avril, 2021 à 19:00

La Direction Générale des Impôts (DGI) a rappelé, jeudi, l’annulation des amendes, pénalités, majorations, et frais de recouvrement afférents aux impôts, droits et taxes mis en recouvrement avant le 1er janvier 2020 et demeurés impayés au 31 décembre 2020.