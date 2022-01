Province de Zagora: caravane médicale au profit des habitants de la commune d’Ait Ouallal

vendredi, 21 janvier, 2022 à 21:31

Commune d’Ait Ouallal (Province de Zagora) – Une caravane médicale a été organisée récemment par la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale à Zagora au profit des habitants de la commune territoriale d’Ait Ouallal.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’opération “Riaya” 2021-2022, qui a pour objectif de renforcer la prise en charge médicale des populations des zones exposées aux effets des vagues de froid et des chutes de neige.

Cette caravane médicale, qui a mobilisé un staff de médecins et d’infirmiers du secteur public, a bénéficié à plusieurs personnes issues de la commune territoriale d’Ait Ouallal et des zones avoisinantes.

Ainsi, quelque 200 personnes ont bénéficié, dans le cadre de cette opération, de consultations en médecine générale et ophtalmologie, d’examens radiologiques, d’analyses médicales, ainsi que d’examens pour le dépistage précoce du cancer du sein et de l’utérus.

L’opération “Riaya” ambitionne d’apporter une réponse adéquate aux besoins des populations ciblées, en mettant à leur disposition des prestations de santé de proximité et en multipliant les activités des unités mobiles, tout en prenant en charge les cas repérés et urgents.

La délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale a souligné le rôle des partenaires et différents intervenants dans la réussite de cette opération, notamment les autorités locales, les instances élues, le secteur privé, le tissu associatif et les organisations œuvrant dans le domaine de la santé.